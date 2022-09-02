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Bairro Marista

Filho é morto a tiros na frente do pai em Colatina

Pai e filho estavam trabalhando juntos, quando suspeitos chegaram de moto e atiraram contra Joseffer Carlos Lima, de 28 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 set 2022 às 17:46

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 17:46

Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi baleado na frente do pai enquanto os dois trabalhavam lavando carros em Colatina.
Local em que jovem foi baleado, no bairro Marista, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 28 anos foi baleado na frente do pai enquanto os dois trabalhavam lavando carros na tarde desta sexta-feira (2), no bairro Marista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi atingido por cinco tiros no rosto. 
Segundo o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, Joseffer lavava um carro na rua, enquanto o pai estava do outro lado do veículo. Dois homens em uma moto chegaram no local e atiraram contra o jovem. Após os disparos, os suspeitos fugiram. O crime ocorreu a poucos metros do Departamento de Identificação (DEI) da Polícia Civil.
Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos para o jovem, que foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, onde teve a morte confirmada.
Joseffer Carlos Lima tinha 28 anos Crédito: Acervo pessoal
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.  Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC informou também que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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