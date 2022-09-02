Filho é morto a tiros na frente do pai em Colatina

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos para o jovem, que foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, onde teve a morte confirmada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.