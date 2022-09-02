Filho é morto a tiros na frente do pai em Colatina

Um jovem de 28 anos foi baleado na frente do pai enquanto os dois trabalhavam lavando carros na tarde desta sexta-feira (2), no bairro Marista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi atingido por cinco tiros no rosto.
Segundo o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, Joseffer lavava um carro na rua, enquanto o pai estava do outro lado do veículo. Dois homens em uma moto chegaram no local e atiraram contra o jovem. Após os disparos, os suspeitos fugiram. O crime ocorreu a poucos metros do Departamento de Identificação (DEI) da Polícia Civil.
Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos para o jovem, que foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, onde teve a morte confirmada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC informou também que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.