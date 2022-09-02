Jovem é assassinado a tiros dentro de carro em Guriri, São Mateus

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (1º), no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a vítima estava dentro de um carro. Outro homem, de 33 anos, também foi baleado e precisou ser socorrido para um hospital. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com boletim de ocorrência da PM, policiais foram ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, e ouviram a vítima baleada. Ela contou que estava em um bar, aguardando um amigo pagar a conta, quando surgiram dois suspeitos que foram em direção ao Volkswagen Gol preto, em que estava o homem e efetuaram os disparos.

Ainda de acordo com relato da vítima, ela percebeu que também foi atingida no cotovelo por um disparo e correu, mas precisou ser socorrida e levada para o hospital devido ao ferimento.

Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

18 [ Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

MARCA DA VIOLÊNCIA

Guriri é o bairro com mais assassinatos no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e foram trazidos pela coluna Leonel Ximenes.