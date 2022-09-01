Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Vamos explodir tudo'

Invasão, arquivos queimados e ameaças em posto de saúde em São Mateus

Lugar foi invadido e incendiado na madrugada desta quinta-feira (1); ameaças foram deixadas em bilhetes encontrados pela equipe do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 set 2022 às 17:23

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 17:23

Uma unidade de saúde localizada às margens da rodovia BR 381, na altura do km 35, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi invadida e incendiada na madrugada desta quinta-feira (1). Arquivos onde ficam os prontuários dos pacientes foram destruídos pelo fogo. Após o crime, ainda foram encontrados bilhetes com ameaças no local.
“É só um aviso, todos vão pagar” e “Nós pobres estamos sofrendo. Vamos explodir tudo, a bomba está pronta” são algumas das mensagens que foram deixadas em papéis achados pela equipe da unidade. Os recados também citam o nome do prefeito Daniel Santana (sem partido).

Bilhetes com ameaças em unidade de saúde em São Mateus

A invasão foi descoberta nesta manhã por uma funcionária, que encontrou o lugar todo revirado. A porta da frente foi quebrada na invasão e as chamas chegaram a atingir parte do teto da recepção. Quando a mulher chegou, o fogo já estava apagado e não foi necessário acionar os bombeiros.
À frente da Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Henrique Follador disse que os atendimentos vão ficar suspensos temporariamente na unidade. “Vamos desativar para as reformas necessárias e distribuir os funcionários para darem suporte nas unidades de saúde mais próximas”, afirmou. "É lamentável essa atitude por parte do criminoso porque desassiste a população que precisa do serviço público de saúde", completou.
Invasão, queima de arquivo e bilhete com ameaça em unidade de saúde em São Mateus
Parte do teto da unidade chegou a ficar preto devido ao incêndio sofrido nesta quinta-feira (1) Crédito: Secretária de Saúde de São Mateus
A Polícia Militar de São Mateus informou que foi acionada. A seção de inteligência da PM está monitorando o caso e irá repassar as informações para a Polícia Civil. A Secretária Municipal de Saúde também informou que registrou um boletim de ocorrência e que, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou apenas que, por enquanto, "não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de São Mateus". Havendo novas informações, este texto será atualizado.

Veja Também

Polícia prende suspeito de chefiar quadrilha que assaltava lojas no ES

Aposentada foi morta em Vila Velha por se recusar a dar dinheiro a usuário de drogas

Polícia faz buscas por corpo de perito com cães e retroescavadeira no Jockey Clube

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Civil São Mateus Incêndio ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados