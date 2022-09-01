Invasão, arquivos queimados e ameaças em posto de saúde em São Mateus

Uma unidade de saúde localizada às margens da rodovia BR 381, na altura do km 35, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi invadida e incendiada na madrugada desta quinta-feira (1). Arquivos onde ficam os prontuários dos pacientes foram destruídos pelo fogo. Após o crime, ainda foram encontrados bilhetes com ameaças no local.
“É só um aviso, todos vão pagar” e “Nós pobres estamos sofrendo. Vamos explodir tudo, a bomba está pronta” são algumas das mensagens que foram deixadas em papéis achados pela equipe da unidade. Os recados também citam o nome do prefeito Daniel Santana (sem partido).
Bilhetes com ameaças em unidade de saúde em São Mateus
A invasão foi descoberta nesta manhã por uma funcionária, que encontrou o lugar todo revirado. A porta da frente foi quebrada na invasão e as chamas chegaram a atingir parte do teto da recepção. Quando a mulher chegou, o fogo já estava apagado e não foi necessário acionar os bombeiros.
À frente da Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Henrique Follador disse que os atendimentos vão ficar suspensos temporariamente na unidade. “Vamos desativar para as reformas necessárias e distribuir os funcionários para darem suporte nas unidades de saúde mais próximas”, afirmou. "É lamentável essa atitude por parte do criminoso porque desassiste a população que precisa do serviço público de saúde", completou.
A Polícia Militar de São Mateus informou que foi acionada. A seção de inteligência da PM está monitorando o caso e irá repassar as informações para a Polícia Civil. A Secretária Municipal de Saúde também informou que registrou um boletim de ocorrência e que, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou apenas que, por enquanto, "não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de São Mateus". Havendo novas informações, este texto será atualizado.