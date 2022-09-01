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'Pavor aos comerciantes'

Polícia prende suspeito de chefiar quadrilha que assaltava lojas no ES

Grupo era formado por mais três suspeitos, sendo que um morreu e os outros estão foragidos; Fernando Dias Costa foi preso no último dia 23 na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2022 às 15:57

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 15:57

Grupo foi o responsável pelo assalto a uma loja na Praia do Canto, em Vitória
Grupo que tentou assaltar loja em Vitória era formado por Fernando Dias Costa (blusa azul), Matheus Pereira Machado (blusa vermelha), Claiton dos Reis Chavier (blusa preta) e Rafael Henrique Alvarenga de Oliveira (blusa verde) Crédito: Montagem | Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu Fernando Dias Costa, de 43 anos, que é apontado como o responsável por planejar um assalto a uma loja na Praia do Canto, em Vitória, no dia 23 de maio. O grupo era formado por mais três pessoas: uma que morreu durante outro crime e duas que são consideradas foragidas.
De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (1), Fernando foi preso no último dia 23, no bairro São Diogo I, na Serra, e responderá por latrocínio. Segundo a PC, ele era o líder da quadrilha – que já teria praticado outros roubos – e dirigia o carro no momento do assalto na Capital.
"É uma organização criminosa organizada: eles planejavam com antecedência, visitavam o local, alugavam o carro que seria usado e estavam sempre armados, o que causava um pavor muito grande aos comerciantes"
Gabriel Monteiro - Delegado
Na tarde do dia 23 de maio, a tentativa de assalto na Praia do Canto terminou com tiros e o vidro da loja quebrado. Imagens de videomonitoramento mostram que três suspeitos participaram da ação, além de Fernando, que ficou dentro do carro. Os suspeitos fugiram do local disparando contra o estabelecimento.
Matheus Prereira Machado, de 27 anos, foi quem entrou em luta corporal com o segurança e efetuou os disparos contra a loja. Ele morreu quando realizava um assalto a uma lanchonete em Jacaraípe, na Serra, na noite de 18 de agosto.
Os outros envolvidos são: Claiton dos Reis Chavier e Rafael Henrique Alvarenga de Oliveira, de 19 anos. Ambos são considerados foragidos.

OS SUSPEITOS ENVOLVIDOS

  • Fernando Dias Costa (blusa azul), de 43 anos, foi preso no último dia 23, no bairro São Diogo I, na Serra;
  • Matheus Pereira Machado (blusa vermelha), de 27 anos, foi morto no último dia 18, em um assalto a uma lanchonete da Serra;
  • Claiton dos Reis Chavier (blusa preta), de 19 anos, é considerado foragido;
  • Rafael Henrique Alvarenga de Oliveira (blusa verde), de 19 anos, também é considerado foragido.

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