Polícia prende suspeito de chefiar quadrilha que assaltava lojas no ES

A Polícia Civil prendeu Fernando Dias Costa, de 43 anos, que é apontado como o responsável por planejar um assalto a uma loja na Praia do Canto, em Vitória, no dia 23 de maio. O grupo era formado por mais três pessoas: uma que morreu durante outro crime e duas que são consideradas foragidas.
"É uma organização criminosa organizada: eles planejavam com antecedência, visitavam o local, alugavam o carro que seria usado e estavam sempre armados, o que causava um pavor muito grande aos comerciantes"
Na tarde do dia 23 de maio, a tentativa de assalto na Praia do Canto terminou com tiros e o vidro da loja quebrado. Imagens de videomonitoramento mostram que três suspeitos participaram da ação, além de Fernando, que ficou dentro do carro. Os suspeitos fugiram do local disparando contra o estabelecimento.
Matheus Prereira Machado, de 27 anos, foi quem entrou em luta corporal com o segurança e efetuou os disparos contra a loja. Ele morreu quando realizava um assalto a uma lanchonete em Jacaraípe, na Serra, na noite de 18 de agosto.
Os outros envolvidos são: Claiton dos Reis Chavier e Rafael Henrique Alvarenga de Oliveira, de 19 anos. Ambos são considerados foragidos.
OS SUSPEITOS ENVOLVIDOS
- Fernando Dias Costa (blusa azul), de 43 anos, foi preso no último dia 23, no bairro São Diogo I, na Serra;
- Matheus Pereira Machado (blusa vermelha), de 27 anos, foi morto no último dia 18, em um assalto a uma lanchonete da Serra;
- Claiton dos Reis Chavier (blusa preta), de 19 anos, é considerado foragido;
- Rafael Henrique Alvarenga de Oliveira (blusa verde), de 19 anos, também é considerado foragido.