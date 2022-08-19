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PM estava no balcão

Assalto a lanchonete termina em troca de tiros e dois mortos na Serra

Três criminosos foram surpreendidos por um soldado da PM no balcão, marido da dona do estabelecimento. O militar revidou disparos dos assaltantes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 ago 2022 às 08:02

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 08:02

Três criminosos tentaram assaltar uma lanchonete no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no fim da noite desta quinta-feira (18), mas foram surpreendidos pelo marido da proprietária do estabelecimento, um soldado da Polícia Militar que estava no balcão. Houve uma troca de tiros entre o policial, e um dos suspeitos e um funcionário do local morreram baleados.
Imagens de câmera de segurança da lanchonete mostram quando três homens chegam ao local e anunciam o assalto. O policial militar está atrás do balcão e ainda há dois clientes em uma mesa perto da porta de entrada. A partir daí, começa uma troca de tiros entre o soldado da PM e os criminosos.
Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos dispararam de duas a três vezes e o soldado revidou com 14 disparos. Em meio à troca de tiros, o funcionário da lanchonete, Gleison Lucio Moreira, que estava na cozinha atrás do balcão, foi atingido na mão esquerda e no tórax. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas não resistiu. Segundo a família, Gleison deixa três filhos (duas meninas e um menino), além da namorada grávida. 
Gleison Lucio Moreira, trabalhava na lanchonete, foi atingido na troca de tiros e morreu
Gleison Lucio Moreira, trabalhava na lanchonete, foi atingido na troca de tiros e morreu Crédito: Reprodução
Após a tentativa de assalto, um dos indivíduos fugiu a pé pelas ruas do bairro, enquanto os outros dois fugiram em um carro. Posteriormente, a Polícia Militar obteve a informação de que um homem havia dado entrada no Pronto Atendimento da Praia do Suá e sido transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), vítima de disparos de arma de fogo.
Uma guarnição se deslocou até a unidade hospitalar e confirmou que o homem baleado era um dos envolvidos na tentativa de assalto à lanchonete na Serra. Ele também não resistiu e morreu na unidade.
Matheus Pereira Machado, de 27 anos, participou da tentativa de assalto, foi baleado e morreu
Matheus Pereira Machado, de 27 anos, participou da tentativa de assalto, foi baleado e morreu Crédito: Reprodução
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic). "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou o texto. 

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