Assalto a lanchonete termina em troca de tiros e dois mortos na Serra

Três criminosos tentaram assaltar uma lanchonete no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no fim da noite desta quinta-feira (18), mas foram surpreendidos pelo marido da proprietária do estabelecimento, um soldado da Polícia Militar que estava no balcão. Houve uma troca de tiros entre o policial, e um dos suspeitos e um funcionário do local morreram baleados.

Imagens de câmera de segurança da lanchonete mostram quando três homens chegam ao local e anunciam o assalto. O policial militar está atrás do balcão e ainda há dois clientes em uma mesa perto da porta de entrada. A partir daí, começa uma troca de tiros entre o soldado da PM e os criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos dispararam de duas a três vezes e o soldado revidou com 14 disparos. Em meio à troca de tiros, o funcionário da lanchonete, Gleison Lucio Moreira, que estava na cozinha atrás do balcão, foi atingido na mão esquerda e no tórax. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas não resistiu. Segundo a família, Gleison deixa três filhos (duas meninas e um menino), além da namorada grávida.

Gleison Lucio Moreira, trabalhava na lanchonete, foi atingido na troca de tiros e morreu Crédito: Reprodução

Após a tentativa de assalto, um dos indivíduos fugiu a pé pelas ruas do bairro, enquanto os outros dois fugiram em um carro. Posteriormente, a Polícia Militar obteve a informação de que um homem havia dado entrada no Pronto Atendimento da Praia do Suá e sido transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), vítima de disparos de arma de fogo.

Uma guarnição se deslocou até a unidade hospitalar e confirmou que o homem baleado era um dos envolvidos na tentativa de assalto à lanchonete na Serra. Ele também não resistiu e morreu na unidade.

Matheus Pereira Machado, de 27 anos, participou da tentativa de assalto, foi baleado e morreu Crédito: Reprodução