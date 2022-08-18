Dentista é preso suspeito de assediar pacientes no consultório em Linhares

Um dentista de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (18) suspeito de assediar pacientes em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, quatro pacientes relataram terem sofrido abusos. Uma ex-funcionária também denunciou o homem. O dentista foi preso no consultório em que ele atendia no município. O nome dele e o local de atendimento não foram divulgados pela polícia.
As investigações apontaram que o assédio ocorria dentro do consultório, enquanto as pacientes eram atendidas pelo dentista. A corporação não deu detalhes sobre como os abusos ocorriam.
O homem foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido. Segundo a delegada Silvana Soeiro, responsável pela investigação, o dentista vai responder pelos crimes de importunação sexual e assédio. Ele deve ser encaminhado para um presídio até esta sexta-feira (19).