Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Motorista de aplicativo é achado morto em bueiro em Conceição do Castelo

Corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (17). Ernandes Gonçalves Leite, de 64 anos, morava sozinho no município e era aposentado, mas trabalhava como motorista
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2022 às 13:00

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 13:00

Ernandes Gonçalves Leite, tinha 64 anos, e morava sozinho em Conceição do Castelo
Ernandes Gonçalves Leite tinha 64 anos e morava sozinho em Conceição do Castelo Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um motorista de aplicativo de 64 anos foi encontrado morto em um bueiro na localidade de Angá, zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (17). Ernandes Gonçalves Leite era aposentado e morava sozinho no município. Ele deixa quatro filhos.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Ernandes foi localizado durante a tarde. Uma mulher caminhava pela estrada pavimentada na comunidade de Angá, quando notou o corpo dentro de um bueiro de escoamento de água pluvial na entrada de acesso ao cemitério. Equipes foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com familiares, Ernandes Gonçalves Leite foi visto pela última vez na última segunda-feira (15). Ele atuou como servidor público do município de Conceição do Castelo como operador de máquina, e após se aposentar, estava trabalhando como motorista de aplicativo. Segundo a família, o sepultamento dele será às 17h desta quinta-feira, no cemitério municipal.
Porcurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou a causa da morte e disse que o caso será investigado na Delegacia de Conceição do Castelo. "Detalhes das investigações não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Suspeito de matar dono de oficina de bicicleta em Aracruz é preso na BA

'Sapinho': traficante de Colatina foragido é preso em bar de Vitória

Motorista de ônibus é assassinado a tiros em rua de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Conceição do Castelo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados