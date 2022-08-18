Motorista de aplicativo é achado morto em bueiro em Conceição do Castelo

Um motorista de aplicativo de 64 anos foi encontrado morto em um bueiro na localidade de Angá, zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (17). Ernandes Gonçalves Leite era aposentado e morava sozinho no município. Ele deixa quatro filhos.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Ernandes foi localizado durante a tarde. Uma mulher caminhava pela estrada pavimentada na comunidade de Angá, quando notou o corpo dentro de um bueiro de escoamento de água pluvial na entrada de acesso ao cemitério. Equipes foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com familiares, Ernandes Gonçalves Leite foi visto pela última vez na última segunda-feira (15). Ele atuou como servidor público do município de Conceição do Castelo como operador de máquina, e após se aposentar, estava trabalhando como motorista de aplicativo. Segundo a família, o sepultamento dele será às 17h desta quinta-feira, no cemitério municipal.
Porcurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou a causa da morte e disse que o caso será investigado na Delegacia de Conceição do Castelo. "Detalhes das investigações não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.