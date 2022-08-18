Suspeito de matar dono de oficina de bicicleta em Aracruz é preso na BA

Um jovem de 21 anos, com mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido há quase dois anos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na noite de quarta-feira (17) em Teixeira de Freitas, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, Felipe Caron Gonçalves estava em uma casa, para onde havia fugido. O nome da vítima não foi informado.
A Polícia Civil informou que, no dia 26 de agosto de 2020, Felipe estava na garupa de uma moto e efetuou cinco tiros usando uma pistola contra um alvo, mas acabou atingindo outra pessoa – o dono de uma oficina de bicicleta, que trabalhava no interior do estabelecimento. A vítima foi atingida no peito e na mão e morreu na hora.
De acordo com a corporação, desde a época do crime já haviam sido presos o piloto da moto, o indivíduo que emprestou a arma e o dono da pistola – um traficante da região. Apontado como atirador, Felipe era o único foragido.
Após investigações, a Polícia Civil constatou que Felipe estava no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas (BA). Uma equipe de policiais foi ao local na manhã de quarta-feira e realizou uma campana em torno da casa onde ele estava. Após algumas horas, no início da noite, o jovem saiu do imóvel e foi abordado e preso, sem reagir.
Felipe Caron Gonçalves já foi trazido para o Espírito Santo e deu entrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.