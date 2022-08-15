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Alunos protestam

Professor é denunciado por assediar alunas por mensagens em escola de Aracruz

Em mensagens de Whatsapp trocadas entre alunas e o professor, o educador faz ‘elogios’ e brincadeiras com as adolescentes; ele foi afastado da escola, segundo a Sedu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 ago 2022 às 19:00

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 19:00

Professor é investigado por assediar por mensagens alunas de escola em Aracruz
Em uma das trocas de mensagens ocorridas, uma estudante foi chamada de "gostosa" Crédito: Leitor | A Gazeta
Um professor de uma escola estadual do bairro Coqueiral, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi denunciado por assediar alunas. O abuso foi registrado em mensagens de Whatsapp trocadas entre alunas e o professor, em que o homem faz ‘elogios’ e brincadeiras com as adolescentes.
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Aracruz. O professor, que não teve o nome divulgado, foi afastado da escola, segundo a Superintendência Regional de Educação.

Mensagens trocadas entre professor e alunas

Na manhã desta segunda-feira (15), os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti fizeram um protesto contra os casos de assédio na instituição. Os estudantes seguravam cartazes com as frases “assédio não é elogio” e “a culpa não é da vítima”.
Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti fizeram um protesto contra os casos de assédio
Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti fizeram um protesto contra os casos de assédio Crédito: Redes sociais
Nas redes sociais, o coletivo de mulheres de Aracruz, Coletivo Dona Astrogilda, que também participou do protesto, afirmou que as vítimas seriam alunas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

O QUE DIZ A SEDU

Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), por meio da Superintendência Regional de Educação de Linhares, informou que a direção da unidade seguiu as orientações da Corregedoria e todos os protocolos do Regimento Comum das Escolas: dialogou com as famílias das alunas, o professor, e registrou o Boletim de Ocorrência.
“O caso será apurado pela Corregedoria e as autoridades policiais. O professor está afastado das atividades", afirma a nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
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