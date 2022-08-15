Um homem de 48 anos foi atingido por golpes de faca ao tentar defender a irmã, uma mulher de 31 anos, das agressões do marido dela no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, nesta segunda-feira (15). A Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida pelo Samu, mas não detalhou o estado de saúde do homem ou o local para onde foi transferido.
Segundo a corporação, a mulher, esposa do suspeito, relatou que o irmão foi esfaqueado pelo companheiro dela ao tentar defendê-la da agressão. Não há informações sobre o que motivou a homem a desferir as facadas.
Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado e detido. Na sequência, ele acabou encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher.
Homem é esfaqueado ao tentar defender irmã do marido em Cariacica
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já a Guarda Municipal de Cariacica informou que não foi acionada para atendimento da ocorrência.