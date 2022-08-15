Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é esfaqueado ao tentar defender irmã do marido em Cariacica

Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Rosa da Penha. O suspeito foi identificado, localizado e preso em flagrante pela polícia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:37

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:37

Um homem de 48 anos foi atingido por golpes de faca ao tentar defender a irmã, uma mulher de 31 anos, das agressões do marido dela no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, nesta segunda-feira (15). A Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida pelo Samu, mas não detalhou o estado de saúde do homem ou o local para onde foi transferido.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Após ser detido pela polícia, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a corporação, a mulher, esposa do suspeito, relatou que o irmão foi esfaqueado pelo companheiro dela ao tentar defendê-la da agressão. Não há informações sobre o que motivou a homem a desferir as facadas.
Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado e detido. Na sequência, ele acabou encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher.
Homem é esfaqueado ao tentar defender irmã do marido em Cariacica
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já a Guarda Municipal de Cariacica informou que não foi acionada para atendimento da ocorrência.

Veja Também

Jovem com bebê no colo é esfaqueada pelo ex em Boa Esperança

Homem que teve corpo incendiado por adolescente no ES é identificado

Três detentos fogem de penitenciária semiaberta em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica crime Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar Bairro Rosa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados