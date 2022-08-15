Homem que teve corpo incendiado por adolescente no ES é identificado

Corpo de Josias Quinto, de 61 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (15) na cidade Crédito: Arquivo da família

Segundo a sobrinha de Josias, Poliane Martins Quinto, o tio tinha problemas com alcoolismo. “Ele morava com um dos filhos em Ibatiba. Tinha problemas com uso de álcool, mas trabalhava. Ele vendia picolé na rua, mas, como neste período vende pouco, estava trabalhando numa oficina mecânica como ajudante”, explicou a sobrinha da vítima.

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que o homem seria um andarilho. No entanto, nesta segunda-feira (15), a família da vítima entrou em contato informando que Josias tinha residência, morava com um filho e trabalhava na cidade.

O crime ocorreu debaixo de um viaduto, no Centro da cidade, próximo à oficina mecânica onde Josias trabalhava. O homem era natural de Cachoeiro de Itapemirim e deixa quatro filhos, segundo a sobrinha.

RELEMBRE O CRIME

Josias Quinto morreu queimado na tarde de sábado (13). Segundo a PM, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, a PM informou que, durante abordagem, o adolescente precisou ser algemado porque apresentava um comportamento agressivo. Após ser contido, o menor disse à polícia que outro homem havia oferecido dinheiro a ele e lhe dado um isqueiro para atear fogo na vítima.

O homem mencionado pelo adolescente foi encontrado em uma praça da cidade. Com o suspeito, a polícia encontrou R$ 50 em dinheiro e um isqueiro preto. O padrasto do menor foi ao local e informou à PM que o menino sofre de distúrbio mental e toma remédios controlados.

Por nota, a Polícia Civil informou que o homem de 45 anos e o adolescente de 14 anos foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na noite deste sábado (13).