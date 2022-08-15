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Crime em Ibatiba

Homem que teve corpo incendiado por adolescente no ES é identificado

Segundo a família, Josias Quinto, de 61 anos, trabalhava como ajudante de uma oficina mecânica e morava com um filho. Adolescente confessou o crime, ocorrido no sábado (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 ago 2022 às 13:57

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 13:57

Corpo de Josias Quinto, de 61 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (15) na cidade
Corpo de Josias Quinto, de 61 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (15) na cidade Crédito: Arquivo da família
homem que morreu após ter o corpo incendiado em Ibatiba, na Região do Caparaó, na tarde do último sábado (13) é Josias Quinto, de 61 anos. Segundo a família, ele foi sepultado nesta segunda-feira (15) no cemitério municipal. Um homem de 45 anos e um adolescente de 14 anos são suspeitos de cometer o crime.
Segundo a sobrinha de Josias, Poliane Martins Quinto, o tio tinha problemas com alcoolismo. “Ele morava com um dos filhos em Ibatiba. Tinha problemas com uso de álcool, mas trabalhava. Ele vendia picolé na rua, mas, como neste período vende pouco, estava trabalhando numa oficina mecânica como ajudante”, explicou a sobrinha da vítima.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que o homem seria um andarilho. No entanto, nesta segunda-feira (15), a família da vítima entrou em contato informando que Josias tinha residência, morava com um filho e trabalhava na cidade.
O crime ocorreu debaixo de um viaduto, no Centro da cidade, próximo à oficina mecânica onde Josias trabalhava. O homem era natural de Cachoeiro de Itapemirim e deixa quatro filhos, segundo a sobrinha.

RELEMBRE O CRIME

Josias Quinto morreu queimado na tarde de sábado (13). Segundo a PM, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
Na ocasião, a PM informou que, durante abordagem, o adolescente precisou ser algemado porque apresentava um comportamento agressivo. Após ser contido, o menor disse à polícia que outro homem havia oferecido dinheiro a ele e lhe dado um isqueiro para atear fogo na vítima.
O homem mencionado pelo adolescente foi encontrado em uma praça da cidade. Com o suspeito, a polícia encontrou R$ 50 em dinheiro e um isqueiro preto. O padrasto do menor foi ao local e informou à PM que o menino sofre de distúrbio mental e toma remédios controlados.
Por nota, a Polícia Civil informou que o homem de 45 anos e o adolescente de 14 anos foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na noite deste sábado (13).
Segundo a corporação, o suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de fogo. Já o adolescente, irá responder por ato análogo aos mesmos crimes e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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