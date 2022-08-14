Homem é baleado na frente de loja de conveniência em Cachoeiro

Homem foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi atingido por cinco tiros quando estava bebendo na frente de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O crime aconteceu na tarde de sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados passaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em direção a ele. Os dois suspeitos fugiram do local.

Assim que o crime aconteceu, a Polícia Militar foi acionada. Quando chegaram ao local, os PMs encontraram a vítima caída no chão. Apesar dos ferimentos, o homem estava lúcido e conversava. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.