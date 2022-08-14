Homem é baleado na frente de loja de conveniência em Cachoeiro

Um homem de 36 anos foi atingido por cinco tiros quando estava bebendo na frente de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu na tarde de sábado (14).
De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados passaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em direção a ele. Os dois suspeitos fugiram do local.
Assim que o crime aconteceu, a Polícia Militar foi acionada. Quando chegaram ao local, os PMs encontraram a vítima caída no chão. Apesar dos ferimentos, o homem estava lúcido e conversava. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Com a vítima foram encontradas cinco pedras de crack e um pedaço de maconha. A suspeita da polícia é de que a tentativa de homicídio tenha sito uma retaliação a um homicídio que aconteceu no mesmo dia, pela manhã.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.