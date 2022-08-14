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Em Jacaraípe

Procurado pela polícia é baleado e preso em casa de festas na Serra

O jovem de 21 anos tentou fugir pulando o muro do estabelecimento, foi baleado e, então, tentou sair pela porta da frente, mas foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (14)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 ago 2022 às 11:13

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 11:13

Homem de 21 anos foi preso em casa de festas em Jacaraípe, na Serra
Homem de 21 anos foi preso em casa de festas em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança
Um jovem de 21 anos foi preso em uma casa de festas na madrugada deste domingo (14), em Jacaraípe, na Serra. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto e foi baleado por policiais militares enquanto tentava fugir do local. Ele foi levado pelos PMs ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, também na Serra.
O estabelecimento estava em pleno funcionamento e havia muitas pessoas no local, mas ninguém mais ficou ferido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito baleado.
Câmeras de segurança do local mostram o momento em que o homem tenta pular um muro, na parte alta do vídeo, e é baleado pelos PMs. Nas imagens, é possível ver que muitas pessoas frequentavam o espaço no momento em que o suspeito tenta fugir. Veja abaixo:
Depois de se baleado, ele voltou para a parte interna do estabelecimento e tentou fugir pela porta da frente. A Polícia Militar, porém, havia cercado a casa de festas e conseguiu prendê-lo. 
Imagens de câmeras de segurança da parte da frente do estabelecimento flagraram o momento da prisão. Assista:
Em nota, a casa de festas informou que os frequentadores e funcionários do local foram surpreendidos pela tentativa de fuga de um suspeito procurado pela polícia. O estabelecimento ressaltou que a ação aconteceu de forma rápida e sem tumulto e que a maioria dos clientes nem percebeu o que estava acontecendo. 
A casa de festas ressaltou que a programação seguiu de forma normal até o fim da noite.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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