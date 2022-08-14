Procurado pela polícia é baleado e preso em casa de festas na Serra

Homem de 21 anos foi preso em casa de festas em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Um jovem de 21 anos foi preso em uma casa de festas na madrugada deste domingo (14), em Jacaraípe, na Serra . O suspeito estava com mandado de prisão em aberto e foi baleado por policiais militares enquanto tentava fugir do local. Ele foi levado pelos PMs ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, também na Serra.

O estabelecimento estava em pleno funcionamento e havia muitas pessoas no local, mas ninguém mais ficou ferido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito baleado.

Câmeras de segurança do local mostram o momento em que o homem tenta pular um muro, na parte alta do vídeo, e é baleado pelos PMs. Nas imagens, é possível ver que muitas pessoas frequentavam o espaço no momento em que o suspeito tenta fugir. Veja abaixo:

Depois de se baleado, ele voltou para a parte interna do estabelecimento e tentou fugir pela porta da frente. A Polícia Militar , porém, havia cercado a casa de festas e conseguiu prendê-lo.

Imagens de câmeras de segurança da parte da frente do estabelecimento flagraram o momento da prisão. Assista:

Em nota, a casa de festas informou que os frequentadores e funcionários do local foram surpreendidos pela tentativa de fuga de um suspeito procurado pela polícia. O estabelecimento ressaltou que a ação aconteceu de forma rápida e sem tumulto e que a maioria dos clientes nem percebeu o que estava acontecendo.

A casa de festas ressaltou que a programação seguiu de forma normal até o fim da noite.