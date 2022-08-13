Homem é morto a tiros em calçada de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi morto com um tiro no peito na manhã deste sábado (13) em uma calçada do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima é Marcelo Henrique de Oliveira Hugo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados, mas o homem já estava morto.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro. Segundo informações de populares à Polícia Militar, o atirador estaria em um veículo de cor azul.
A polícia faz buscas, mas não há informações sobre a prisão de algum suspeito do crime.