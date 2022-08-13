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Violência

Homem é morto a tiros em calçada de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Marcelo Henrique de Oliveira Hugo. Suspeitos não foram detidos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2022 às 14:37

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 14:37

Homem é morto em rua do bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim
Local do assassinato em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem foi morto com um tiro no peito na manhã deste sábado (13) em uma calçada do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima é Marcelo Henrique de Oliveira Hugo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados, mas o homem já estava morto.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro. Segundo informações de populares à Polícia Militar, o atirador estaria em um veículo de cor azul.
A polícia faz buscas, mas não há informações sobre a prisão de algum suspeito do crime. 

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