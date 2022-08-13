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Crime passional

Suspeito de matar companheiro da ex é preso em São Domingos do Norte

Segundo investigação da Polícia Civil, Eliomar Maximiano dos Santos, de 18 anos, não aceitava o fim do relacionamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2022 às 09:42

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 09:42

Eliomar Maximiano dos Santos, de 18 anos, foi preso suspeito de matar companheiro da ex
Eliomar Maximiano dos Santos, de 18 anos, foi preso suspeito de matar companheiro da ex Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar Ednaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos, no Centro de São Domingos do Norte,  região Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 19 de junho deste ano, e a vítima era companheiro da ex-namorada do suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a motivação seria passional. "A mulher tinha um filho com a vítima e o largou para se relacionar com o jovem de 18 anos. Depois, ela decidiu voltar para casa. O suspeito de autoria do crime, por não aceitar o rompimento do relacionamento, decidiu matar a vítima”, contou o titular da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte, delegado Rafael Caliman.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e depois ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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