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Execução em Feu Rosa

Motorista assassinado a tiros na Serra sonhava em ser policial militar

Irmã do jovem contou que ele atuava como motorista de aplicativo há dois anos e estudava para fazer concurso público, pois tinha o sonho de ser da polícia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 ago 2022 às 12:20

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 12:20

Dyonathan Choa, de 24 anos, morto a tiros em Feu Rosa, na Serra
Dyonathan Choa, de 24 anos, morto a tiros em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução / Wagner Martins / Arte A Gazeta
Dyonathan Choa, de 24 anos, assassinado a tiros nesta sexta-feira (12), sonhava em ser policial militar. O motorista de aplicativo teve o carro metralhado, foi atingido pelos disparos e não resistiu. Segundo a pericia da Polícia Civil, foram mais de 30 tiros efetuados por duas armas diferentes, dos quais sete atingiram o jovem. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a irmã dele, que preferiu não se identificar, contou que o irmão atuava como motorista de aplicativo há dois anos e estudava para fazer concurso público, pois tinha o sonho de ser policial militar. 
Dyonathan tinha acabado de deixar a irmã em Feu Rosa, momentos antes de ser assassinado. “Meu irmão me deixou aqui para pegar uma carona. Era por volta de umas 6h da manhã, o horário que ele sempre me trazia. Na frente tinha um carro branco parado e atrás tinha uma Pampa branca parada. O carro começou a atirar contra o meu irmão. Quando olhei por trás da Pampa vi que meu irmão era o alvo dos tiros”, contou a irmã.
“Sempre foi uma pessoa amiga, de todo mundo, coração enorme, não tem ninguém que fale mal dele. Nunca se envolveu com droga, com roubo, nada. Uma pessoa totalmente tranquila. Não entendi porque fizeram isso com meu irmão.", declarou a irmã. 
Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, assassinado em Feu Rosa, na Serra
Dyonathan Choa, de 24 anos, assassinado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução

"PESSOA AMIGA", DIZ EX-SOGRO 

O ex-sogro de Dyonathan ficou impactado quando soube da notícia e disse não conseguir entender a violência cometida contra o jovem. 
“Não dá para entender. Pela pessoa que está ali. Um menino maravilhoso, filho, amigo, gente boa demais da conta. Não dá para entender tamanha violência que fizeram com ele”, relatou Rubens Guerra à TV Gazeta
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins

O ASSASSINATO 

Um jovem de 24 anos, motorista de aplicativo, teve o carro metralhado na manhã desta sexta-feira (12), em Feu Rosa, na Serra. Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, foi atingido pelos disparos dentro do veículo e não resistiu. Os bandidos fugiram de carro e não foram localizados e identificados. O crime ocorreu a poucos metros da praça e de uma base da Polícia Militar na localidade.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Militar informou que, no início desta manhã, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Feu Rosa, na Serra. “Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por dois suspeitos encapuzados, que estavam a bordo de um veículo e empreenderam fuga em seguida”, destacou a corporação.
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a nota.

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