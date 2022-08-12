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Motorista de aplicativo tem carro metralhado e é assassinado na Serra

A irmã de Dyonathan Choa, de 24 anos, relatou que ele tinha acabado de deixá-la em Feu Rosa. Momentos depois,  o carro dele foi interceptado por bandidos armados e encapuzados
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 ago 2022 às 11:00

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:00

Dyonathan Boni Choa, de 24 anos Crédito: Reprodução 
Um jovem de 24 anos, motorista de aplicativo, teve o carro metralhado na manhã desta sexta-feira (12), em Feu Rosa, na Serra. Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, foi atingido pelos disparos dentro do veículo e não resistiu.
A irmã de Dyonathan relatou à TV Gazeta que o jovem trabalhava como motorista de aplicativo desde 2018 e estudava para concurso público. Ele tinha acabado de deixá-la em Feu Rosa. Momentos depois o carro dele, um Renault Sandero, foi interceptado por bandidos armados e encapuzados.

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Ainda conforme apuração da TV Gazeta, os bandidos fugiram de carro e não foram localizados e identificados. O crime ocorreu a poucos metros da praça e de uma base da Polícia Militar na localidade.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins
Em nota, a Polícia Militar informou que, no início desta manhã, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Feu Rosa, na Serra. “Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por dois suspeitos encapuzados, que estavam a bordo de um veículo e empreenderam fuga em seguida”, destacou a corporação.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra
Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a nota.

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