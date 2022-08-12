Motorista de aplicativo tem carro metralhado e é assassinado na Serra

Dyonathan Boni Choa, de 24 anos Crédito: Reprodução

Um jovem de 24 anos, motorista de aplicativo, teve o carro metralhado na manhã desta sexta-feira (12), em Feu Rosa, na Serra. Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, foi atingido pelos disparos dentro do veículo e não resistiu.

A irmã de Dyonathan relatou à TV Gazeta que o jovem trabalhava como motorista de aplicativo desde 2018 e estudava para concurso público. Ele tinha acabado de deixá-la em Feu Rosa. Momentos depois o carro dele, um Renault Sandero, foi interceptado por bandidos armados e encapuzados.

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, os bandidos fugiram de carro e não foram localizados e identificados. O crime ocorreu a poucos metros da praça e de uma base da Polícia Militar na localidade.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins

Em nota, a Polícia Militar informou que, no início desta manhã, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Feu Rosa, na Serra . “Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por dois suspeitos encapuzados, que estavam a bordo de um veículo e empreenderam fuga em seguida”, destacou a corporação.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Carro de motorista de aplicativo é metralhado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Wagner Martins