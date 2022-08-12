Casal é encurralado e tem celulares roubados na Mata da Praia, Vitória

O caso ocorreu por volta das 17h, quando o casal seguia para uma padaria do bairro. O assaltante estava no banco do carona de um veículo branco e deu ordem para os jovens entregarem os celulares.

Durante a ação, o jovem ficou ferido no braço e no ombro ao ser empurrado pelo assaltante contra a parede. "A gente estava saindo do apartamento em direção à padaria, por volta das 17h, quando a minha namorada apertou a minha mão, me mostrou e o cara abaixou o vidro e apontou a arma para nós", contou o ferido, que preferiu não ser identificado.