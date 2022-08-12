Casal é encurralado e tem celulares roubados na Mata da Praia, Vitória

Um casal de jovens foi encurralado em uma rua sem saída do bairro Mata da Praia, em Vitória, e teve os celulares roubados na tarde desta quinta-feira (11). Conforme apuração da TV Gazeta, o criminoso estaria em um carro conduzido por uma mulher que pedia socorro.
O caso ocorreu por volta das 17h, quando o casal seguia para uma padaria do bairro. O assaltante estava no banco do carona de um veículo branco e deu ordem para os jovens entregarem os celulares.
Durante a ação, o jovem ficou ferido no braço e no ombro ao ser empurrado pelo assaltante contra a parede. "A gente estava saindo do apartamento em direção à padaria, por volta das 17h, quando a minha namorada apertou a minha mão, me mostrou e o cara abaixou o vidro e apontou a arma para nós", contou o ferido, que preferiu não ser identificado.
Segundo as vítimas, o carro era dirigido por uma mulher que pedia socorro. Os jovens conseguiram monitorar a localização de um dos telefones após o assalto e viram a indicação de que o aparelho estava na região de Carapina, na Serra, por volta das 19h20.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar e a Polícia Civil sobre a informação de que o veículo estaria sendo conduzido pela mulher. O texto será atualizado quando houver retorno das corporações.