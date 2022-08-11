Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Conceição da Barra

Polícia investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade quilombola no ES

O local atingido pelo fogo é uma casa cultural e ponto de encontro. Uma das linhas de investigação é de que o incêndio foi causado por intolerância religiosa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 ago 2022 às 20:37

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 20:37

Polícia Investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade Quilombola no ES
O local onde o fogo se concentrou é um memorial da comunidade quilombola em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly
Polícia Civil investiga um incêndio que destruiu um memorial na comunidade quilombola Linharinho, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (9). O local atingido pelo fogo é a casa de cultura de Santa Bárbara, que guarda imagens sagradas para a comunidade e é ponto de encontro do jongo — dança de origem africana ligada à religiosidade dos quilombolas. Uma das linhas de investigação é de que o incêndio pode ter sido por intolerância religiosa.
As imagens queimadas e quebradas foram guardadas em uma bacia. A mestra do ponto de memória, Gessi Cassiano, relatou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que é difícil ver o local nesse estado.
Polícia Investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade Quilombola no ES
Peças do memorial quilombola foram perdidas e o pouco foi salvo no incêndio Crédito: Raphael Verly
"Eu nunca esperei que isso poderia acontecer dentro da nossa comunidade. Isso é muito triste [...] Eu estava sozinha quando cheguei por volta de 6 horas da manhã, e ainda estava pegando fogo em algumas partes."
Gessi Cassiano - Mestra da casa de cultura de Santa Bárbara
A perícia da polícia civil já estava no ponto de memória e na manhã desta quinta-feira (11) investigadores estiveram na comunidade para intimar pessoas que serão ouvidas. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil confirmou que uma das linhas de investigação é de intolerância religiosa, já que nada foi levado e o ponto alvo do incêndio foi o altar.
“Fizemos uma visita à dona Gessi, para dividir com ela esse momento triste. E nos colocamos à disposição, tendo o comprometimento para restaurar o ponto”, afirma o secretário de cultura de Conceição da Barra, Adilson Vasconcelos.
Polícia Investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade Quilombola no ES
Praticamente todo o memorial do quilombo foi destruído pelo fogo Crédito: Raphael Verly
A Secretaria de Estado da Cultura também acompanha de perto a investigação. O ponto de memória de jongo de Santa Bárbara é considerado importante para a manutenção da cultura africana no Estado.
“O Estado vai apoiar em diversas frentes. Articular os órgãos para que seja identificado os culpados e a motivação. Para formar uma rede de segurança nesse espaço”, afirma a subsecretária de cultura do Estado, Carol Ruas, que esteve na comunidade.
Polícia Investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade Quilombola no ES
O fogo, segundo a polícia, foi concentrado no altar e o incêndio pode ter sido proposital Crédito: Raphael Verly

O QUE DIZ A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

“A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) irão acompanhar o caso. A Comissão dos Povos Tradicionais do Conselho, da qual a SEDH faz parte, fará uma visita ao local nos próximos dias para oferecer suporte e solidariedade necessários.
A SEDH reitera que repudia a situação ocorrida neste importante patrimônio cultural, histórico e religioso, que levou anos para ser erguido. Todas, todos e todes têm o direito à liberdade religiosa.”

Veja Também

Varíola dos macacos: cuidados que você deve ter caso seja infectado

"Nenhum pai quer ver o corpo do filho jogado", desabafa pai em Vitória

Com roda de capoeira, empresário que morreu nos EUA é sepultado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra espírito santo Polícia Civil Intolerância
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini
Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados