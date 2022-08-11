Polícia investiga incêndio que destruiu memorial em comunidade quilombola no ES

O local onde o fogo se concentrou é um memorial da comunidade quilombola em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly

Uma das linhas de investigação é de que o incêndio pode ter sido por intolerância religiosa. Polícia Civil investiga um incêndio que destruiu um memorial na comunidade quilombola Linharinho, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (9). O local atingido pelo fogo é a casa de cultura de Santa Bárbara, que guarda imagens sagradas para a comunidade e é ponto de encontro do jongo — dança de origem africana ligada à religiosidade dos quilombolas.

As imagens queimadas e quebradas foram guardadas em uma bacia. A mestra do ponto de memória, Gessi Cassiano, relatou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que é difícil ver o local nesse estado.

Peças do memorial quilombola foram perdidas e o pouco foi salvo no incêndio Crédito: Raphael Verly

"Eu nunca esperei que isso poderia acontecer dentro da nossa comunidade. Isso é muito triste [...] Eu estava sozinha quando cheguei por volta de 6 horas da manhã, e ainda estava pegando fogo em algumas partes." Gessi Cassiano - Mestra da casa de cultura de Santa Bárbara

TV Gazeta Norte, a A perícia da polícia civil já estava no ponto de memória e na manhã desta quinta-feira (11) investigadores estiveram na comunidade para intimar pessoas que serão ouvidas. Para a reportagem da Polícia Civil confirmou que uma das linhas de investigação é de intolerância religiosa, já que nada foi levado e o ponto alvo do incêndio foi o altar.

“Fizemos uma visita à dona Gessi, para dividir com ela esse momento triste. E nos colocamos à disposição, tendo o comprometimento para restaurar o ponto”, afirma o secretário de cultura de Conceição da Barra, Adilson Vasconcelos.

Praticamente todo o memorial do quilombo foi destruído pelo fogo Crédito: Raphael Verly

A Secretaria de Estado da Cultura também acompanha de perto a investigação. O ponto de memória de jongo de Santa Bárbara é considerado importante para a manutenção da cultura africana no Estado.

“O Estado vai apoiar em diversas frentes. Articular os órgãos para que seja identificado os culpados e a motivação. Para formar uma rede de segurança nesse espaço”, afirma a subsecretária de cultura do Estado, Carol Ruas, que esteve na comunidade.

O fogo, segundo a polícia, foi concentrado no altar e o incêndio pode ter sido proposital Crédito: Raphael Verly

O QUE DIZ A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

“A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) irão acompanhar o caso. A Comissão dos Povos Tradicionais do Conselho, da qual a SEDH faz parte, fará uma visita ao local nos próximos dias para oferecer suporte e solidariedade necessários.