Homem é detido suspeito de furtar e arrombar veículos em Colatina

Um homem foi detido na manhã desta quinta-feira (11), suspeito de ser autor de furtos e arrombamentos de veículos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que ele é suspeito de furtar uma moto, uma bicicleta e arrombar carros no município. Câmeras de seguranças flagraram três crimes cometidos pelo homem. Ele foi abordado em um ponto de ônibus após ser reconhecido por militares.
“No início da manhã de hoje tivemos uma operação para abordar moradores em situação de rua. E esse homem foi reconhecido pelos policiais e detido. Ele confessou a participação em quatro furtos na cidade”, conta o Capitão da Polícia Militar, Gabriel Porto, para o repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste.
A operação tinha apoio das Secretarias de Segurança Pública, de Saúde e de Desenvolvimento de Colatina.
De acordo com a PM, o suspeito aparece em imagens de uma câmera de segurança dentro do estacionamento de um prédio no bairro são silvano, o caso foi registrado no último fim de semana e o homem fugiu levando uma bicicleta. Ele também foi flagrado arrombando carros e roubando uma moto (Veja os vídeos acima).
Segundo a Polícia Militar, ele é foragido do presídio desde 2014 e tem várias passagens pela polícia. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.