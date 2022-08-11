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Marca de tiro

Homem é encontrado morto no meio de mata em Linhares

À PM, familiares contaram que José Marcos Ferreira de Souza, de 40 anos, havia sido visto pela última vez na noite de quarta-feira (10). O corpo dele foi achado nesta quinta (11)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 ago 2022 às 12:22

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 12:22

A vítima, José Marcos, tinha 40 anos
José Marcos Ferreira de Souza tinha 40 anos Crédito: Reprodução
Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (11), no meio de uma mata na zona rural do distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima era José Marcos Ferreira de Souza e apresentava ferimento aparentemente causado por tiro.
De acordo com informações iniciais da PM, familiares da vítima contaram aos policiais que José Marcos havia sido visto pela última vez na noite de quarta-feira (10) e teria se envolvido em um desentendimento. A Polícia Civil disse que vai apurar sobre a autoria e a motivação do crime.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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