PRF apreende 119 tabletes de maconha em “carro de aplicativo” em Linhares

Todos os 119 tabletes de maconha estavam no porta-malas do carro e foi apreendido pelos agentes da PRF

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina no posto da corporação. O motorista alegou que o carro era de aplicativo, e que os passageiros haviam pedido a corrida até Vitória, mas os policiais desconfiaram do nervosismo dos ocupantes.