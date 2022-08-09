PRF apreende 119 tabletes de maconha em “carro de aplicativo” em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 119 tabletes de maconha que estavam no porta-malas de um carro na tarde desta terça-feira (9), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. No veículo, estavam dois homens e uma mulher, que foram detidos por tráfico de drogas. No total, a droga apreendida pesou cerca de 67 quilos.
Segundo a PRF, a apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina no posto da corporação. O motorista alegou que o carro era de aplicativo, e que os passageiros haviam pedido a corrida até Vitória, mas os policiais desconfiaram do nervosismo dos ocupantes.
A corporação informou para o repórter Lian Lucas, da TV Gazeta Norte, que, possivelmente, o objetivo do grupo era distribuir a droga na Capital.
Os três foram levados para a Delegacia Regional de Linhares, e posteriormente, encaminhados para um presídio do município.