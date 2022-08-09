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Crime na Capital

Busto furtado da Academia de Letras do ES é recuperado em Vitória

Escultura do professor Kosciuszko Barbosa Leão estava entre os itens furtados; obra foi encontrada na região do Moscoso, na madrugada desta terça (9)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:34

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:34

Escultura estava entre os itens furtados durante a madrugada do último dia 4; obra foi deixada para trás por suspeitos nesta terça-feira (9), numa escadaria do Morro do Moscoso
Busto do professor Kosciuszko Barbosa Leão foi recuperado em Vitória e será recolocado na Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A escultura do busto do professor Kosciuszko Barbosa Leão, que havia sido furtada da Academia Espírito-Santense de Letras no último dia 4, foi recuperada no Centro de Vitória, na manhã desta terça-feira (9). Além da obra, suspeitos levaram outros itens do prédio, invadido duas vezes na mesma semana.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento no Morro do Moscoso, na escadaria Afonso Lírio, quando viram quatro suspeitos. O grupo fugiu assim que viu os militares, deixando uma sacola para trás. Dentro dela estava o busto, que foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
"Esse busto tem uma importância dupla. Primeiro, porque é uma obra do artista Carlo Crepaz, um italiano que radicou-se no Espírito Santo. Ele tem várias obras, tanto essa como a do Saul Navarro. Segundo porque o professor Kosciuszko Barbosa Leão pertence a uma família tradicional; ele e a esposa doaram o prédio/palacete para sediar a academia, que antes não tinha uma sede própria", explicou Marcos Tavares, tesoureiro da Academia.

ENTENDA COMO O FURTO ACONTECEU

Segundo o tesoureiro, o primeiro arrombamento ocorreu na madrugada de domingo (31), quando a Galeria de Artes foi arrombada. Na madrugada da terça-feira (2), foi a vez da Academia ser invadida. O fato voltou a ocorrer na quinta-feira (4).
Na primeira vez, de acordo com Tavares, como os móveis da Academia estavam revirados, ele avaliou que eram pedreiros que estavam consertando os estragos da Galeria de Artes, que funciona no prédio em anexo e que tinha sido arrombada.
“Constatei depois que o nosso prédio também tinha sido arrombado. Estou chocado com o que encontrei. Levaram a torneira da pia e deixaram água jorrando”, relatou Tavares.
Do prédio da Academia, em uma avaliação inicial, foram levados: busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão (que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia); busto de Saul Navarro (que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca); torneira do banheiro; frigobar novo, ainda embalado e medalhas de honrarias, além de gavetas reviradas.
O tesoureiro relatou que o frigobar era novo e havia sido levado para a Academia na noite da quarta-feira (3), um dia antes de ser furtado. Imagens de videomonitoramento flagraram um homem carregando o eletrodoméstico nas costas (veja abaixo).
“As imagens foram cedidas pelo Palácio Anchieta e haviam sido solicitadas pela Polícia Civil. Eles também realizaram a perícia no prédio”, relatou Tavares. O tesoureiro avaliou que, pela característica do que foi levado, o arrombamento deve ter sido promovido por usuários de drogas que atuam na região do Centro.

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