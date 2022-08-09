Busto furtado da Academia de Letras do ES é recuperado em Vitória

Busto do professor Kosciuszko Barbosa Leão foi recuperado em Vitória e será recolocado na Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar , os agentes estavam em patrulhamento no Morro do Moscoso, na escadaria Afonso Lírio, quando viram quatro suspeitos. O grupo fugiu assim que viu os militares, deixando uma sacola para trás. Dentro dela estava o busto, que foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

"Esse busto tem uma importância dupla. Primeiro, porque é uma obra do artista Carlo Crepaz, um italiano que radicou-se no Espírito Santo . Ele tem várias obras, tanto essa como a do Saul Navarro. Segundo porque o professor Kosciuszko Barbosa Leão pertence a uma família tradicional; ele e a esposa doaram o prédio/palacete para sediar a academia, que antes não tinha uma sede própria", explicou Marcos Tavares, tesoureiro da Academia.

ENTENDA COMO O FURTO ACONTECEU

Segundo o tesoureiro, o primeiro arrombamento ocorreu na madrugada de domingo (31), quando a Galeria de Artes foi arrombada. Na madrugada da terça-feira (2), foi a vez da Academia ser invadida. O fato voltou a ocorrer na quinta-feira (4).

Na primeira vez, de acordo com Tavares, como os móveis da Academia estavam revirados, ele avaliou que eram pedreiros que estavam consertando os estragos da Galeria de Artes, que funciona no prédio em anexo e que tinha sido arrombada.

“Constatei depois que o nosso prédio também tinha sido arrombado. Estou chocado com o que encontrei. Levaram a torneira da pia e deixaram água jorrando”, relatou Tavares.

Do prédio da Academia, em uma avaliação inicial, foram levados: busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão (que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia); busto de Saul Navarro (que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca); torneira do banheiro; frigobar novo, ainda embalado e medalhas de honrarias, além de gavetas reviradas.

O tesoureiro relatou que o frigobar era novo e havia sido levado para a Academia na noite da quarta-feira (3), um dia antes de ser furtado. Imagens de videomonitoramento flagraram um homem carregando o eletrodoméstico nas costas (veja abaixo).