Academia, galeria e igreja são arrombadas e furtadas no Centro de Vitória

Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas - GZ

O prédio da Academia Espírito-Santense de Letras foi arrombado e furtado duas vezes nesta semana. A última ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (04). Foram levados do local bustos em homenagem a algumas personalidades, medalhas de honrarias, frigobar e até torneira da pia do banheiro. Outros dois prédios, que abrigam galeria de arte e uma igreja também, foram furtados no período.

O prédio da Academia está localizado ao lado do Palácio Anchieta no Centro de Vitória. Anexo à Academia funciona a Galeria de Artes Virgínia Tamanini, que também foi alvo de arrombamento e furto.

Segundo Marcos Tavares, tesoureiro da Academia, o primeiro arrombamento ocorreu na madrugada de domingo (31), quando a Galeria de Artes foi arrombada. Na madrugada da terça-feira (02), foi a vez da Academia ser invadida. O fato voltou a ocorrer nesta quinta-feira (4).

Na primeira vez, relata Tavares, como os móveis da Academia estavam revirados, ele avaliou que eram pedreiros que estavam consertando os estragos da Galeria de Artes, que funciona no prédio em anexo e que tinha sido arrombada.

“Constatei depois que o nosso prédio também tinha sido arrombado. Estou chocado com o que encontrei. Levaram a torneira da pia e deixaram água jorrando”, relatou Tavares.

Foi levado o busto em bronze do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia Crédito: Marcos Tavares

Do prédio da Academia, em uma avaliação inicial, foram levados:

Busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia.

Busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca

Torneira do banheiro

Frigobar novo, ainda embalado

Gavetas foram reviradas

Medalhas de honrarias

Foi levado o busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca Crédito: Marcos Tavares

O tesoureiro relata que o frigobar que era novo foi levado para a Academia na noite da quarta-feira (03) e roubado na madrugada desta quinta-feira (4).

Tavares avalia que, pela característica do que foi levado, o arrombamento foi promovido por usuários de drogas que atuam na região do Centro. “Estou terminando de fazer o levantamento de tudo o que foi furtado para registrar a ocorrência na polícia”, informou.

Frigobar novo levado em assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Marcos Tavares

IGREJA DO CARMO TAMBÉM FURTADA

Na madrugada do domingo (31), o prédio da Igreja do Carmo, localizado no Centro de Vitória, também foi furtado.

De acordo com padre Reuber Cogo Daltio, responsável pela administração do imóvel, os ladrões entraram por uma janela que estava quebrada e por ela tiveram acesso à igreja.

“Foi levado uma caixa de som e o teclado musical da igreja. Já registramos a ocorrência na polícia”, informou o padre.

Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Marcos Tavares

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Civil foi procurada pela reportagem para falar sobre as investigações. Assim que a resposta chegar, este texto será atualizado.