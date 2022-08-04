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Crimes na Capital

Academia, galeria e igreja são arrombadas e furtadas no Centro de Vitória

O último arrombamento seguido de furto ocorreu nesta madrugada (4) no prédio da Academia Espírito-Santense de Letras, localizada no Centro de Vitória
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

04 ago 2022 às 12:31

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 12:31

Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória
Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas - GZ
O prédio da Academia Espírito-Santense de Letras foi arrombado e furtado duas vezes nesta semana. A última ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (04). Foram levados do local bustos em homenagem a algumas personalidades, medalhas de honrarias, frigobar e até torneira da pia do banheiro. Outros dois prédios, que abrigam galeria de arte e uma igreja também, foram furtados no período.
O prédio da Academia está localizado ao lado do Palácio Anchieta no Centro de Vitória. Anexo à Academia funciona a Galeria de Artes Virgínia Tamanini, que também foi alvo de arrombamento e furto.
Segundo Marcos Tavares, tesoureiro da Academia, o primeiro arrombamento ocorreu na madrugada de domingo (31), quando a Galeria de Artes foi arrombada. Na madrugada da terça-feira (02),  foi a vez da Academia ser invadida. O fato voltou a ocorrer nesta quinta-feira (4).
Na primeira vez, relata Tavares, como os móveis da Academia estavam revirados, ele avaliou que eram pedreiros que estavam consertando os estragos da Galeria de Artes, que funciona no prédio em anexo e que tinha sido arrombada.
“Constatei depois que o nosso prédio também tinha sido arrombado. Estou chocado com o que encontrei. Levaram a torneira da pia e deixaram água jorrando”, relatou Tavares.
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras. Levaram o Busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia.
Foi levado o busto em bronze do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia Crédito: Marcos Tavares
Do prédio da Academia, em uma avaliação inicial, foram levados:
  • Busto do professor Kosciuzko Barbosa Leão, que fez a doação do palacete ocupado hoje pela Academia.
  • Busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca
  • Torneira do banheiro
  • Frigobar novo, ainda embalado
  • Gavetas foram reviradas
  • Medalhas de honrarias
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras; Levaram o Busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca
Foi levado o busto de Saul Navarro - que doou para a Academia o acervo que compõe a sua biblioteca Crédito: Marcos Tavares
O tesoureiro relata que o frigobar que era novo foi levado para a Academia na noite da quarta-feira (03) e roubado na madrugada desta quinta-feira (4).
Tavares avalia que, pela característica do que foi levado, o arrombamento foi promovido por usuários de drogas que atuam na região do Centro. “Estou terminando de fazer o levantamento de tudo o que foi furtado para registrar a ocorrência na polícia”, informou.
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras
Frigobar novo levado em assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Marcos Tavares

IGREJA DO CARMO TAMBÉM FURTADA

Na madrugada do domingo (31), o prédio da Igreja do Carmo, localizado no Centro de Vitória, também foi furtado.
De acordo com padre Reuber Cogo Daltio, responsável pela administração do imóvel, os ladrões entraram por uma janela que estava quebrada e por ela tiveram acesso à igreja.
“Foi levado uma caixa de som e o teclado musical da igreja. Já registramos a ocorrência na polícia”, informou o padre.
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Marcos Tavares

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para falar sobre as investigações. Assim que a resposta chegar, este texto será atualizado.
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras
Assalto ao prédio da Academia Espírito-Santense de Letras - fios roubados Crédito: Marcos Tavares

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