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Cena incomum

Ladrão devolve celular a funcionária durante roubo a pizzaria: 'Estou pagando'

Os dois assaltantes fugiram levando o dinheiro do caixa. Em menos de dois meses, essa foi a segunda vez que a pizzaria foi assaltada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2022 às 11:30

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 11:30

Um assalto a uma pizzaria de Camaçari, na Bahia, acabou em uma cena pouco comum, na noite desta terça-feira (2). O bandido devolveu o celular que tinha pego de uma funcionária após ela afirmar que era um iPhone e que ela ainda estava pagando por ele.
Autora afirmou que relacionamento com requerido era apenas profissional.
Funcionária tem o celular devolvido durante roubo em pizzaria na Bahia  Crédito: Pixabay
"É um iPhone, para que você quer? Por favor... meu celular, eu estou pagando", afirma a atendente durante o roubo, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O ladrão, que estava armado e chega a apontar o revólver para ela, então, devolve o celular.
Os dois assaltantes fugiram em uma moto levando o dinheiro do caixa. O proprietário do estabelecimento, Lucas Franca, não informou o valor roubado, mas disse à reportagem que foi uma "pequena quantia em dinheiro".
Essa foi a segunda vez que o estabelecimento foi assaltado em menos de dois meses. No final de junho, um homem armado e com uma toca ninja desceu de um carro prata e rendeu funcionários na frente da pizzaria, levando dinheiro do caixa e dois celulares.
O proprietário fez um desabafo nas redes sociais da pizzaria, onde afirma que "graças a Deus estamos todos bem" e agradece o apoio recebido. Segundo ele, a funcionária está abalada após o ocorrido.

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