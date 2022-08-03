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São Diogo I

Mulher com sinais de agressão é encontrada morta na Serra

Segundo o Samu, que prestou os primeiros atendimentos, vítima seria moradora em situação de rua. Apesar do socorro, ela não resistiu aos ferimentos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:25

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:25

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência na tarde desta quarta-feira (3) no bairro São Diogo I, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), informando que a vítima seria moradora em situação de rua e tinha lesões de agressão pelo corpo.
Apesar dos primeiros-socorros prestados, a mulher acabou morrendo. A identidade dela não foi revelada.
Em resposta, a Polícia Civil disse, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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