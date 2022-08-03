Mulher com sinais de agressão é encontrada morta na Serra

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência na tarde desta quarta-feira (3) no bairro São Diogo I, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), informando que a vítima seria moradora em situação de rua e tinha lesões de agressão pelo corpo.
Apesar dos primeiros-socorros prestados, a mulher acabou morrendo. A identidade dela não foi revelada.
Em resposta, a Polícia Civil disse, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).