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São Mateus

Funcionária quebra perna em acidente com elevador de supermercado do ES

Vítima ficou de cabeça para baixo e com a perna presa no andar de cima após cabo do elevador de mercadorias romper. Resgate durou cerca de 40 minutos, segundo Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2022 às 13:08

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 13:08

Funcionária quebra perna em acidente com elevador de supermercado do ES
Funcionária quebrou a perna em acidente com elevador; resgate durou cerca de 40 minutos Crédito: Divulgação | Bombeiros
Uma mulher de 41 anos, funcionária de um supermercado no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito santo, fraturou o fêmur após ficar com a perna presa no elevador de cargas do estabelecimento, na tarde desta terça-feira (2).
A vítima, Lídia Tomaz do Nascimento, contou para policiais militares que estava com a cabeça dentro do elevador quando o cabo de aço soltou da roldana e ela ficou com uma parte do corpo preso e outra pendurada.
"Eram dois andares. A parte de baixo, operacional de serviços e a parte de cima recebia essa carga produzida no andar de baixo. Em um dos momentos de elevação da carga, ela acabou sofrendo o acidente e ficou presa pelas pernas. O membro inferior direito ficou preso", contou o tenente Pennafort, do Corpo de Bombeiros. Segundo o militar, o resgate durou cerca de 40 minutos.
"A equipe teve algum trabalho, uma situação delicada e complicada para fazer a remoção. Ela estava de cabeça pra baixo e ficou suspensa entre um andar e outro. Com a perna presa no andar de cima e o corpo todo no andar de baixo. Uma carga importante de peso comprimindo a perna dela. Foi um trabalho delicado de contenção do elevador pra não descer mais e não esmagar a perna dela"
Tenente Pennafort - Militar do Corpo de Bombeiros
Lídia passou por uma cirurgia no Hospital Roberto Silvares. Os donos do supermercado ainda não decidiram se vão pedir ou não perícia para esclarecer o caso.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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