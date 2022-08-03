Funcionária quebra perna em acidente com elevador de supermercado do ES

"A equipe teve algum trabalho, uma situação delicada e complicada para fazer a remoção. Ela estava de cabeça pra baixo e ficou suspensa entre um andar e outro. Com a perna presa no andar de cima e o corpo todo no andar de baixo. Uma carga importante de peso comprimindo a perna dela. Foi um trabalho delicado de contenção do elevador pra não descer mais e não esmagar a perna dela"