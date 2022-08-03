Funcionária quebra perna em acidente com elevador de supermercado do ES

Uma mulher de 41 anos, funcionária de um supermercado no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito santo, fraturou o fêmur após ficar com a perna presa no elevador de cargas do estabelecimento, na tarde desta terça-feira (2).
A vítima, Lídia Tomaz do Nascimento, contou para policiais militares que estava com a cabeça dentro do elevador quando o cabo de aço soltou da roldana e ela ficou com uma parte do corpo preso e outra pendurada.
"Eram dois andares. A parte de baixo, operacional de serviços e a parte de cima recebia essa carga produzida no andar de baixo. Em um dos momentos de elevação da carga, ela acabou sofrendo o acidente e ficou presa pelas pernas. O membro inferior direito ficou preso", contou o tenente Pennafort, do Corpo de Bombeiros. Segundo o militar, o resgate durou cerca de 40 minutos.
"A equipe teve algum trabalho, uma situação delicada e complicada para fazer a remoção. Ela estava de cabeça pra baixo e ficou suspensa entre um andar e outro. Com a perna presa no andar de cima e o corpo todo no andar de baixo. Uma carga importante de peso comprimindo a perna dela. Foi um trabalho delicado de contenção do elevador pra não descer mais e não esmagar a perna dela"
Lídia passou por uma cirurgia no Hospital Roberto Silvares. Os donos do supermercado ainda não decidiram se vão pedir ou não perícia para esclarecer o caso.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte