Motociclista é arremessado e morre atropelado em acidente em Aracruz

Segundo a PM, acidente ocorreu nas proximidades do SESC Crédito: Vitor Jubini

Um motociclista de 46 anos morreu na tarde desta terça-feira (2) em um acidente na ES 010, na altura de Praia Formosa, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , Adelson Rocha dos Santos Ribeiro bateu na traseira de outra moto e, com o impacto, foi arremessado na pista e, em seguida, atropelado por um carro que seguia na direção contrária.

A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância, quando estava a caminho de um hospital.

Os dois condutores dos outros veículos realizaram o teste do bafômetro e ambos tiveram o resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. Em seguida, eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz para prestarem depoimento.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais os procedimentos adotados com os condutores da moto e do carro. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

HOMEM MORRE ATROPELADO

Na madrugada desta quarta-feira (3) um outro acidente foi registrado em Aracruz, mas na ES 257, em Barra do Sahy. Segundo a PM, um homem, aparentemente em situação de rua, morreu atropelado por um carro.

O motorista do veículo contou aos policiais que a vítima teria aparecido na frente dele repentinamente, por isso ele não conseguiu desviar a tempo. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O condutor foi conduzido à Delegacia de Aracruz para prestar esclarecimentos.