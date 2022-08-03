Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Motociclista é arremessado e morre atropelado em acidente em Aracruz

Segundo a PM, Adelson Rocha dos Santos Ribeiro bateu na traseira de outra moto e, com o impacto, foi arremessado na pista e atropelado por um carro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 ago 2022 às 12:43

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 12:43

Aracruz
Segundo a PM, acidente ocorreu nas proximidades do SESC Crédito: Vitor Jubini
Um motociclista de 46 anos morreu na tarde desta terça-feira (2) em um acidente na ES 010, na altura de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Adelson Rocha dos Santos Ribeiro bateu na traseira de outra moto e, com o impacto, foi arremessado na pista e, em seguida, atropelado por um carro que seguia na direção contrária.
A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância, quando estava a caminho de um hospital.
Os dois condutores dos outros veículos realizaram o teste do bafômetro e ambos tiveram o resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. Em seguida, eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz para prestarem depoimento.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais os procedimentos adotados com os condutores da moto e do carro. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

HOMEM MORRE ATROPELADO

Na madrugada desta quarta-feira (3) um outro acidente foi registrado em Aracruz, mas na ES 257, em Barra do Sahy. Segundo a PM, um homem, aparentemente em situação de rua, morreu atropelado por um carro.
O motorista do veículo contou aos policiais que a vítima teria aparecido na frente dele repentinamente, por isso ele não conseguiu desviar a tempo. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O condutor foi conduzido à Delegacia de Aracruz para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil foi procurada e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

Veja Também

Acidente com 4 veículos deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

Após 14 dias, mulher agredida com pedradas em Aracruz deixa a UTI

Acidente em Aracruz: motorista fica ferido após bater carro em árvore

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados