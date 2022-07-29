Acidente com 4 veículos deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

O Fiat Strada, que saiu da Bahia e seguia em direção à Grande Vitória, perdeu o controle e bateu na lateral de uma carreta que estava no sentido contrário. Em seguida, o veículo rodou e colidiu em outro caminhão, este da caminhão da Eco 101, que estava atrás da carreta. O caminhão teve o eixo da frente quebrado.