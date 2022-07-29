Acidente com 4 veículos deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (29), na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O carro que ficou mais danificado foi um Fiat Strada vermelho, com a frente toda amassada, especialmente no lado do condutor. Apesar dos danos, o motorista, um homem de 67 anos, teve apenas ferimentos nas mãos. Uma carreta, um caminhão e outro carro também estiveram no acidente. Segundo informações da TV Gazeta Norte, não houve outros feridos.
O Fiat Strada, que saiu da Bahia e seguia em direção à Grande Vitória, perdeu o controle e bateu na lateral de uma carreta que estava no sentido contrário. Em seguida, o veículo rodou e colidiu em outro caminhão, este da caminhão da Eco 101, que estava atrás da carreta. O caminhão teve o eixo da frente quebrado.
Um Corolla que também seguia no sentido Norte caiu no canteiro da pista ao tentar desviar dos outros veículos acidentados.
Tudo aconteceu próximo da praça de pedágio, na altura do km 172, da rodovia federal. O trecho chegou a ficar no sistema pare e siga e foi totalmente liberado por volta das 10h30.