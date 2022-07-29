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Norte do ES

Acidente com 4 veículos deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

Na manhã desta sexta-feira (29), um Fiat Strada bateu na lateral de uma carreta que seguia no sentido contrário e depois colidiu com outro veículo pesado; incidente foi próximo à praça de pedágio em Jacupemba
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:05

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:05

Frente do Fiat Strada ficou toda amassada após acidente
O motorista da Strada sofreu ferimentos no acidente ocorrido perto do pedágio, em Aracruz Crédito: Eduardo Dias/TV Gaezta
Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (29), na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O carro que ficou mais danificado foi um Fiat Strada vermelho, com a frente toda amassada, especialmente no lado do condutor. Apesar dos danos, o motorista, um homem de 67 anos, teve apenas ferimentos nas mãos. Uma carreta, um caminhão e outro carro também estiveram no acidente. Segundo informações da TV Gazeta Norte, não houve outros feridos.
O Fiat Strada, que saiu da Bahia e seguia em direção à Grande Vitória, perdeu o controle e bateu na lateral de uma carreta que estava no sentido contrário. Em seguida, o veículo rodou e colidiu em outro caminhão, este da caminhão da Eco 101, que estava atrás da carreta. O caminhão teve o eixo da frente quebrado.
Um Corolla que também seguia no sentido Norte caiu no canteiro da pista ao tentar desviar dos outros veículos acidentados.
Tudo aconteceu próximo da praça de pedágio, na altura do km 172, da rodovia federal. O trecho chegou a ficar no sistema pare e siga e foi totalmente liberado por volta das 10h30.

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