Motorista morre em grave acidente entre utilitário e carreta, na BR 101

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de quarta-feira (27) na BR 101, na altura do km 121, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, identificada como Moizeis Boa, de 58 anos, dirigia um utilitário e bateu de frente contra uma carreta que transportava um líquido inflamável. A morte do motorista foi confirmada no local. O passageiro do automóvel, filho de Moizeis, foi socorrido e levado a um hospital particular de Linhares.
Tudo aconteceu por volta das 21h10. O veículo, um Jeep Compass, seguia em direção a Vitória, enquanto a carreta trafegava no sentido oposto. Pelas imagens, é possível observar que o utilitário ficou com a frente completamente destruída. O passageiro do Jeep Compass sofreu ferimentos, mas o estado de saúde dele quando socorrido era estável.
A PRF informou que o carro teria tentado uma ultrapassagem, quando houve a colisão frontal
Não houve vazamento do líquido inflamável, transportado pela carreta, de acordo com a PRF. Nesta manhã, ela continua às margens da rodovia. A seguradora do veículo é responsável pela retirada.