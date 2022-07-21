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Investigação

Jovem achado enterrado: suspeito de assassinato em Sooretama é preso

Segundo o delegado que está à frente das investigações, Mario Monteiro de Jesus confessou participação no crime em depoimento à Polícia Civil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jul 2022 às 13:48

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 13:48

Suspeito foi preso pouco depois do corpo ter sido encontrado
Suspeito foi preso pouco depois do corpo ter sido encontrado Crédito: Divulgação/PCES
Um jovem de 23 anos, suspeito de ser um dos autores do homicídio que teve como vítima Gabriel Macenti Mendonça, de 28 anos, em Sooretama, foi preso na noite de quarta-feira (20) no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado que está à frente das investigações, Mario Monteiro de Jesus confessou participação no crime em depoimento à Polícia Civil.
Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo disse que Mario forneceu uma das armas usadas no crime e é suspeito de ter ajudado a ocultar o cadáver e a moto da vítima. Gabriel foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Sooretama.
Apurações iniciais apontam que o crime teria sido motivado por um atrito entre a vítima e os suspeitos. O delegado informou que Mario vai ser encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e as investigações continuam para confirmar a motivação e identificar os demais envolvidos no homicídio.
A Polícia Civil destacou que a população pode ajudar nas investigações com informações a partir do Disque-Denúncia (181). Segundo a corporação, a ligação é gratuita e o anonimato, garantido.

SOBRE O CRIME

O corpo de Gabriel foi encontrado enterrado em uma cova rasa na localidade de Córrego João Pedro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo,  no final da manhã desta quarta-feira (20). A Polícia Militar informou que foi acionada por trabalhadores da região que localizaram o cadáver. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (15).

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