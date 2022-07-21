Jovem achado enterrado: suspeito de assassinato em Sooretama é preso

Suspeito foi preso pouco depois do corpo ter sido encontrado Crédito: Divulgação/PCES

Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo disse que Mario forneceu uma das armas usadas no crime e é suspeito de ter ajudado a ocultar o cadáver e a moto da vítima. Gabriel foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Sooretama.

Apurações iniciais apontam que o crime teria sido motivado por um atrito entre a vítima e os suspeitos. O delegado informou que Mario vai ser encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e as investigações continuam para confirmar a motivação e identificar os demais envolvidos no homicídio.

A Polícia Civil destacou que a população pode ajudar nas investigações com informações a partir do Disque-Denúncia (181). Segundo a corporação, a ligação é gratuita e o anonimato, garantido.

SOBRE O CRIME