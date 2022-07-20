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Caso é investigado

Corpo é encontrado enterrado em cova rasa em Sooretama

Segundo delegado, a vítima é Gabriel Macenti de Mendonça, de 28 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (15). Corpo foi encontrado nesta quarta (20)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:59

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:59

Corpo é encontrado enterrado em uma cova rasa em Sooretama
Corpo é encontrado enterrado em uma cova rasa em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta
Um corpo foi encontrado, no final da manhã desta quarta-feira (20), enterrado em uma cova rasa na localidade de Córrego João Pedro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que foi acionada por trabalhadores da região que localizaram o cadáver.  Segundo o responsável pela investigação, delegado Fabrício Lucindo, a vítima é Gabriel Macenti de Mendonça, de 28 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (15). 
“Houve uma confusão entre pessoas que estavam em um estabelecimento comercial e a vítima, que passava de motocicleta no momento. Os suspeitos foram atrás desse jovem e o executaram com disparos de arma de fogo. Depois da execução, levaram o corpo para um local ermo, e, ali, enterraram a vítima”, afirmou o delegado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo o delegado, a moto da vítima também foi localizada nesta quarta-feira (20). O veículo tinha manchas de sangue e foi encaminhado para a perícia. 
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia do município. Gabriel não tinha passagens pela polícia. A corporação informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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