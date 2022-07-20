Pintor morre depois de cair de andaime dentro de motel em Vila Velha

Homem morreu depois de cair de andaime em Itaparica nesta quarta (20) Crédito: Rodrigo Gomes

Um pintor morreu depois de um andaime em que ele estava cair, por volta das 8h30 da manhã desta quarta-feira (20), no bairro Itaparica, em Vila Velha . A vítima, identificada como Benedito José da Silva, de 68 anos, estava pintando a parede de um motel quando aconteceu o acidente. Ele faleceu no local.

Benedito estava pintando o equivalente ao terceiro pavimento do motel, uma altura estimada de três metros, de acordo com a perícia, quando se desequilibrou e caiu. Moradores da área contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que foi possível ouvir o barulho da queda do pintor.

Um dos filhos de Benedito contou à reportagem da TV Gazeta que o pai trabalhava no local a cerca de 40 anos, mas que a mãe do rapaz pediu ao pintor que ele não fosse ao trabalho nessa quarta-feira.

A reportagem tentou fazer contato com algum representante do motel, mas recebeu a informação de que a proprietária teria passado mal.