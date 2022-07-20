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Em Itaparica

Pintor morre depois de cair de andaime dentro de motel em Vila Velha

Benedito José da Silva, de 68 anos, estava pintando a parede do terceiro pavimento do motel quando estrutura desmontou. Segundo a perícia, vítima caiu de uma altura de cerca de três metros
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jul 2022 às 11:15

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 11:15

Homem morreu depois de cair de andaime em Itaparica nesta quarta (20)
Homem morreu depois de cair de andaime em Itaparica nesta quarta (20) Crédito: Rodrigo Gomes
Um pintor morreu depois de um andaime em que ele estava cair, por volta das 8h30 da manhã desta quarta-feira (20), no bairro Itaparica, em Vila Velha. A vítima, identificada como Benedito José da Silva, de 68 anos, estava pintando a parede de um motel quando aconteceu o acidente. Ele faleceu no local.
Benedito estava pintando o equivalente ao terceiro pavimento do motel, uma altura estimada de três metros, de acordo com a perícia, quando se desequilibrou e caiu. Moradores da área contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que foi possível ouvir o barulho da queda do pintor.
Um dos filhos de Benedito contou à reportagem da TV Gazeta que o pai trabalhava no local a cerca de 40 anos, mas que a mãe do rapaz pediu ao pintor que ele não fosse ao trabalho nessa quarta-feira.
A reportagem tentou fazer contato com algum representante do motel, mas recebeu a informação de que a proprietária teria passado mal.
A Guarda Municipal esteve no local e atendeu a ocorrência, mas, demandada pela reportagem de A Gazeta, não informou mais detalhes. A Polícia Civil informou apenas que foi acionada e que a ocorrência ainda está em andamento.

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