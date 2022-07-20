Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De MG para o ES

Mulher com bebê é presa na Rodoviária de Vitória trazendo 5 kg de crack

Segundo a Polícia Civil, o filho dela, de dois meses de vida, era levado junto em viagens a serviço do tráfico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 08:49

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:49

Mulher foi presa com cinco quilos de drogas na Rodoviária de Vitória.
Mulher foi presa com cinco quilos de drogas na Rodoviária de Vitória. Crédito: Divulgação/Polícia Civil do ES
Uma mulher de 24 anos foi presa na Rodoviária de Vitória suspeita de traficar drogas entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, para não levantar suspeitas do crime, a jovem levava com ela nas viagens o filho de dois meses de vida.
A prisão foi feita no último sábado (16) pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Junto com a mulher, foram apreendidos cinco quilos de crack, avaliados em R$ 125 mil.
Os policiais chegaram até ela depois de receber informações de que uma mulher que estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas e armas a pedido de traficantes. Na casa da suspeita, ficou confirmado que ela fazia viagens com frequência, apesar de já estar em prisão domiciliar.
Em seguida, a equipe foi para a Rodoviária de Vitória e identificou o ônibus em que a mulher estava, que tinha acabado de chegar ao local. "Revistamos suas bagagens, quando logramos êxito em achar cerca de cinco tabletes de substância semelhante ao crack, pesando aproximadamente cinco quilos”, relatou a delegada adjunta do Denarc, Larissa Lacerda.
Na ocasião, o bebê da suspeita, que não teve o nome revelado, estava com ela. A jovem responderá por tráfico de drogas interestadual e foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).
*Com informações do g1 ES.

Veja Também

Policial Militar capixaba é preso com drogas no carro em São Paulo

Morro do Moscoso: após ostentar armas em vídeo, gerente do tráfico é preso

Preso no Amazonas traficante que matou cliente de distribuidora no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Polícia Civil Rodoviária de Vitória tráfico de drogas Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados