Mulher com bebê é presa na Rodoviária de Vitória trazendo 5 kg de crack

Mulher foi presa com cinco quilos de drogas na Rodoviária de Vitória. Crédito: Divulgação/Polícia Civil do ES

A prisão foi feita no último sábado (16) pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Junto com a mulher, foram apreendidos cinco quilos de crack, avaliados em R$ 125 mil.

Os policiais chegaram até ela depois de receber informações de que uma mulher que estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas e armas a pedido de traficantes. Na casa da suspeita, ficou confirmado que ela fazia viagens com frequência, apesar de já estar em prisão domiciliar.

Em seguida, a equipe foi para a Rodoviária de Vitória e identificou o ônibus em que a mulher estava, que tinha acabado de chegar ao local. "Revistamos suas bagagens, quando logramos êxito em achar cerca de cinco tabletes de substância semelhante ao crack, pesando aproximadamente cinco quilos”, relatou a delegada adjunta do Denarc, Larissa Lacerda.

Na ocasião, o bebê da suspeita, que não teve o nome revelado, estava com ela. A jovem responderá por tráfico de drogas interestadual e foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).