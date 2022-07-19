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'Patiquinho'

Preso no Amazonas traficante que matou cliente de distribuidora no ES

Patrick Ribeiro Campos era um dos criminosos mais procurados de Linhares; assassinato de Josias dos Passos Lírio aconteceu na Serra, em 2020
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 jul 2022 às 17:51

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:51

Preso no Amazonas traficante de Linhares que matou cliente de distribuidora em assalto na Serra
Preso no Amazonas traficante de Linhares que matou cliente de distribuidora em assalto na Serra Crédito: Polícia Civil | Montagem A Gazeta
Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (19), em Manaus (AM), um dos criminosos mais procurados de Linhares: Patrick Ribeiro Campos, de 25 anos, conhecido como "Patiquinho" – que controlava parte do tráfico de drogas na região do Pó do Shell, no município capixaba. Além de ser procurado por esse crime, ele é apontado como o homem que matou o pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, durante um assalto a uma distribuidora de bebidas em Jardim Bela Vista, na Serra, em 2020.
Segundo a PC, ao saber que estava sendo procurado, o suspeito fugiu para o Amazonas e estava vivendo lá desde 2020. O setor de inteligência da corporação descobriu o paradeiro de "Patiquinho" e solicitou ajuda da polícia do Amazonas para cumprir os mandados de prisão contra ele.
Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo explicou que Patrick Ribeiro Campos é suspeito de vários crimes. "Ele já era procurado pela prática de homicídios, tráfico de entorpecentes, latrocínio e porte ilegal de armas de fogo", detalhou.
A prisão aconteceu no início desta tarde, quando policiais civis realizaram uma "campana e abordaram o criminoso enquanto ele andava pelas ruas do bairro Alvorada, onde se escondia". Patrick foi encaminhado para o sistema prisional do Amazonas, onde segue à disposição da Justiça do Espírito Santo.

RELEMBRE O CASO

crime que tirou a vida do pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, ocorreu na noite de 23 de outubro de 2020. Além dele, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local, quando os bandidos chegaram. Vídeos de câmeras de segurança mostram a ação dos assaltantes. Um dos criminosos pega o celular da mulher e começa a escolher bebidas. Já o outro aborda o dono do estabelecimento. Nas imagens, Josias aparece de camiseta branca. Veja:
No vídeo que mostra o interior da loja, o pedreiro fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça. Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende, já na calçada. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias.
Conforme informações divulgadas na época pela Polícia Militar, parentes dele o levaram de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde acabou falecendo.
Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra
Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal
Os bandidos fugiram levando uma garrafa de whisky, dinheiro, um cheque e cigarros. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.500. Na ocasião, uma funcionária da distribuidora contou que Josias era um cliente querido e costumava frequentar o local por morar perto. “Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa”, disse.

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