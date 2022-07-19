Preso no Amazonas traficante que matou cliente de distribuidora no ES

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (19), em Manaus (AM), um dos criminosos mais procurados de Linhares: Patrick Ribeiro Campos, de 25 anos, conhecido como "Patiquinho" – que controlava parte do tráfico de drogas na região do Pó do Shell, no município capixaba. Além de ser procurado por esse crime, ele é apontado como o homem que matou o pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, durante um assalto a uma distribuidora de bebidas em Jardim Bela Vista, na Serra, em 2020.
Segundo a PC, ao saber que estava sendo procurado, o suspeito fugiu para o Amazonas e estava vivendo lá desde 2020. O setor de inteligência da corporação descobriu o paradeiro de "Patiquinho" e solicitou ajuda da polícia do Amazonas para cumprir os mandados de prisão contra ele.
Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo explicou que Patrick Ribeiro Campos é suspeito de vários crimes. "Ele já era procurado pela prática de homicídios, tráfico de entorpecentes, latrocínio e porte ilegal de armas de fogo", detalhou.
A prisão aconteceu no início desta tarde, quando policiais civis realizaram uma "campana e abordaram o criminoso enquanto ele andava pelas ruas do bairro Alvorada, onde se escondia". Patrick foi encaminhado para o sistema prisional do Amazonas, onde segue à disposição da Justiça do Espírito Santo.
RELEMBRE O CASO
O crime que tirou a vida do pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, ocorreu na noite de 23 de outubro de 2020. Além dele, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local, quando os bandidos chegaram. Vídeos de câmeras de segurança mostram a ação dos assaltantes. Um dos criminosos pega o celular da mulher e começa a escolher bebidas. Já o outro aborda o dono do estabelecimento. Nas imagens, Josias aparece de camiseta branca. Veja:
No vídeo que mostra o interior da loja, o pedreiro fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça. Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende, já na calçada. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias.
Conforme informações divulgadas na época pela Polícia Militar, parentes dele o levaram de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde acabou falecendo.
Os bandidos fugiram levando uma garrafa de whisky, dinheiro, um cheque e cigarros. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.500. Na ocasião, uma funcionária da distribuidora contou que Josias era um cliente querido e costumava frequentar o local por morar perto. “Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa”, disse.