Preso no Amazonas traficante que matou cliente de distribuidora no ES

Preso no Amazonas traficante de Linhares que matou cliente de distribuidora em assalto na Serra Crédito: Polícia Civil | Montagem A Gazeta

Segundo a PC, ao saber que estava sendo procurado, o suspeito fugiu para o Amazonas e estava vivendo lá desde 2020. O setor de inteligência da corporação descobriu o paradeiro de "Patiquinho" e solicitou ajuda da polícia do Amazonas para cumprir os mandados de prisão contra ele.

Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo explicou que Patrick Ribeiro Campos é suspeito de vários crimes. "Ele já era procurado pela prática de homicídios, tráfico de entorpecentes, latrocínio e porte ilegal de armas de fogo", detalhou.

A prisão aconteceu no início desta tarde, quando policiais civis realizaram uma "campana e abordaram o criminoso enquanto ele andava pelas ruas do bairro Alvorada, onde se escondia". Patrick foi encaminhado para o sistema prisional do Amazonas, onde segue à disposição da Justiça do Espírito Santo

RELEMBRE O CASO

Veja: crime que tirou a vida do pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos , ocorreu na noite de 23 de outubro de 2020. Além dele, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local, quando os bandidos chegaram. Vídeos de câmeras de segurança mostram a ação dos assaltantes. Um dos criminosos pega o celular da mulher e começa a escolher bebidas. Já o outro aborda o dono do estabelecimento. Nas imagens, Josias aparece de camiseta branca.

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No vídeo que mostra o interior da loja, o pedreiro fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça. Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende, já na calçada. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias.

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Conforme informações divulgadas na época pela Polícia Militar , parentes dele o levaram de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde acabou falecendo.

Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal