Suspeitos de matar casal na frente dos filhos são presos em Vila Velha

As vítimas são um homem de 42 anos e uma mulher de 37, mortos na frente dos filhos de 3 e 5 anos. Segundo a delegada Rafaella Aguiar, o homem teria comandado o tráfico de drogas no bairro e estava tentando retomar o poder local após sair da prisão. Ele foi preso por tráfico de drogas. Os nomes das vítimas e dos suspeitos não foram divulgados.