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Tráfico de drogas

Suspeitos de matar casal na frente dos filhos são presos em Vila Velha

As prisões dos dois homens ocorreram na última quarta-feira (13), no mesmo bairro, e foram divulgadas nesta terça (19). Durante a operação, outras duas pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2022 às 15:00

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 15:00

Dois homens foram presos suspeitos de terem matado um casal a tiros na frente dos filhos no dia 17 de maio, no bairro Soteco, em Vila Velha. A prisão aconteceu na última quarta-feira (13), no mesmo bairro, e foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19). Durante a operação, outras duas pessoas foram detidas. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia suspeita que os quatro têm envolvimento com o tráfico de droga.
Casal foi morto na frente dos filhos no bairro Soteco, em Vila Velha
Casal foi morto na frente dos filhos no bairro Soteco, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
As vítimas são um homem de 42 anos e uma mulher de 37, mortos na frente dos filhos de 3 e 5 anos. Segundo a delegada Rafaella Aguiar, o homem teria comandado o tráfico de drogas no bairro e estava tentando retomar o poder local após sair da prisão. Ele foi preso por tráfico de drogas. Os nomes das vítimas e dos suspeitos não foram divulgados.
A Polícia Civil informou que os dois suspeitos iniciais foram presos em uma residência, onde havia arma e drogas. Mais duas pessoas foram detidas durante a operação, e autuadas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para apurar se mais pessoas estiveram envolvidas no duplo homicídio.

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