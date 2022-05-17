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Duplo homicídio

Casal é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

O crime ocorreu no fim da noite desta segunda (16), no bairro Soteco. Criminosos estavam em um Ford Fiesta e atiraram na direção do homem e da mulher

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 09:55

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 mai 2022 às 09:55
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Após a perícia no local do crime, os corpos foram encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Um casal foi assassinado com muitos tiros no fim da noite desta segunda-feira (16), por volta das 23h30, no bairro Soteco, em Vila Velha. Priscila Silva Borges, de 37 anos, e Marcio Ribeiro Pereira, de 41, acabaram mortos na Rua Angelina Martins Leal, próximo a uma loja de material de construção. Eles foram baleados na frente dos dois filhos.
De acordo com o boletim registrado, populares informaram que pelo menos três homens passaram atirando de dentro de um carro - um Ford Fiesta preto - na direção das vítimas que estariam caminhando pela rua. Na sequência, os criminosos fugiram e não foram identificados ou presos até o momento.
Quando o Samu chegou ao local, Priscila e Márcio já estavam mortos. A mulher apresentava dez perfurações no corpo, enquanto o homem teve seis ferimentos causados pelos tiros que o atingiram. De acordo com a apuração da reportagem da TV Gazeta, o casal morava junto. 
A autoria do crime e também a motivação para o duplo homicídio são desconhecidas. Os corpos foram recolhidos e levados para o Departamento Médico Legal de Vitória.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma de fogo e será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), uma vez que uma das vítimas fatais era do sexo feminino. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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