Casal é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

Após a perícia no local do crime, os corpos foram encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

De acordo com o boletim registrado, populares informaram que pelo menos três homens passaram atirando de dentro de um carro - um Ford Fiesta preto - na direção das vítimas que estariam caminhando pela rua. Na sequência, os criminosos fugiram e não foram identificados ou presos até o momento.