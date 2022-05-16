Pai esfaqueia o filho durante briga em Vargem Alta

Um pai esfaqueou o próprio filho durante uma briga em Vargem Alta, região Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante a noite de domingo (15), e a vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao pronto-socorro da cidade.
Quem acionou a polícia foi uma outra filha do agressor. Ela relatou que o pai, de 46 anos, e o filho ferido, 24 anos, moram na mesma casa e consomem bebidas alcoólicas e, por isso, brigas seriam comuns entre os dois. O agressor não foi encontrado pelos militares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento o suspeito não foi detido. “A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou.