Tem de tudo! Polícia acha munições e pólvora em galinheiro em Vargem Alta

Um galinheiro foi usado como esconderijo de munições e pólvora na localidade de Córrego Alto, em Vargem Alta , no Sul do Estado . A Polícia Civil informou que nesta quinta-feira (5), além do material encontrado no local, também foram apreendidos materiais utilizados para produzir munição de espingarda — estavam em meio à ração das galinhas. Um homem que estava na residência foi levado para a delegacia.

Policiais apreenderam arma, munições e material para fabricar munições Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O material foi encontrado durante operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão no município. A ação contou com policiais civis da Delegacia de Vargem Alta e da Delegacia Especializada de investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim , militares do 9º Batalhão da Polícia Militar e equipe do serviço reservado.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca foram cumpridos em quatro endereços distintos. Em Córrego Alto, a corporação apreendeu uma espingarda calibre 22, munições e muito material para fabricar mais munições. “Os produtos estavam espalhados por uma propriedade rural e foram encontrados até mesmo dentro de um galinheiro e escondidos em meio à ração para galinhas”, informou.

INVESTIGAÇÃO

Titular da Delegacia de Vargem Alta e da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Rafael Amaral disse que o investigado no inquérito não estava na residência, mas as buscas foram importantes.

"O material coletado vai robustecer o Inquérito Policial. A arma estava em boas condições de uso, escondida dentro de um veículo que aparentava estar há tempos fora de circulação " Rafael Amaral - Delegado titular da Delegacia de Vargem Alta e da Deic de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a corporação, foi feita uma busca minuciosa na propriedade. Na prateleira da varanda e em uma gaveta na cozinha, policiais encontraram munições de calibre 22. Na cozinha, também foi apreendido balança de precisão, esferas metálicas e chumbo.

A ação reuniu policiais civis da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e a DEIC de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PCES

Já no galinheiro, materiais foram encontrados em meio à ração para galinha e no paiol. “No galinheiro, um policial encontrou mais munições e pólvora; e, dentro de um pote em meio à ração para galinha, mais munições e materiais para produzir munição de espingarda. No paiol, sob o assoalho coberto com tábuas soltas e peneiras, havia uma garrafa plástica contendo chumbo”, listou a polícia.