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Esconderijo curioso

Tem de tudo! Polícia acha munições e pólvora em galinheiro em Vargem Alta

Material estava escondido em uma propriedade rural na localidade de Córrego Alto, onde também foi apreendida uma espingarda calibre 22 nesta quinta-feira (5)

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:44
Um galinheiro foi usado como esconderijo de munições e pólvora na localidade de Córrego Alto, em Vargem Alta, no Sul do Estado. A Polícia Civil informou que nesta quinta-feira (5), além do material encontrado no local, também foram apreendidos materiais utilizados para produzir munição de espingarda — estavam em meio à ração das galinhas. Um homem que estava na residência foi levado para a delegacia.
Polícia encontra munições e pólvora dentro de galinheiro em Vargem Alta
Policiais apreenderam arma, munições e material para fabricar munições Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O material foi encontrado durante operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão no município. A ação contou com policiais civis da Delegacia de Vargem Alta e da Delegacia Especializada de investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, militares do 9º Batalhão da Polícia Militar e equipe do serviço reservado.
De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca foram cumpridos em quatro endereços distintos. Em Córrego Alto, a corporação apreendeu uma espingarda calibre 22, munições e muito material para fabricar mais munições. “Os produtos estavam espalhados por uma propriedade rural e foram encontrados até mesmo dentro de um galinheiro e escondidos em meio à ração para galinhas”, informou.

INVESTIGAÇÃO

Titular da Delegacia de Vargem Alta e da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Rafael Amaral disse que o investigado no inquérito não estava na residência, mas as buscas foram importantes.
"O material coletado vai robustecer o Inquérito Policial. A arma estava em boas condições de uso, escondida dentro de um veículo que aparentava estar há tempos fora de circulação "
Rafael Amaral - Delegado titular da Delegacia de Vargem Alta e da Deic de Cachoeiro de Itapemirim
Segundo a corporação, foi feita uma busca minuciosa na propriedade. Na prateleira da varanda e em uma gaveta na cozinha, policiais encontraram munições de calibre 22. Na cozinha, também foi apreendido balança de precisão, esferas metálicas e chumbo.
Polícia encontra munições e pólvora dentro de galinheiro em Vargem Alta
A ação reuniu policiais civis da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e a DEIC de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PCES
Já no galinheiro, materiais foram encontrados em meio à ração para galinha e no paiol. “No galinheiro, um policial encontrou mais munições e pólvora; e, dentro de um pote em meio à ração para galinha, mais munições e materiais para produzir munição de espingarda. No paiol, sob o assoalho coberto com tábuas soltas e peneiras, havia uma garrafa plástica contendo chumbo”, listou a polícia.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, todo o material foi apreendido e a arma será periciada. “Um homem que estava na casa foi conduzido para a delegacia na condição de testemunha. Ele foi ouvido e liberado. A investigação segue em andamento”, completou.

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