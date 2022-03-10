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Região Serrana

Hospital aciona polícia após morte de bebê de nove meses em Vargem Alta

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de Vargem Alta aguarda os resultados periciais. Conselho Tutelar acompanha o caso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 mar 2022 às 19:55

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:55

Hospital Padre Olívio de Vargem Alta
Hospital Padre Olívio de Vargem Alta, onde criança chegou sem vida Crédito: Divulgação / Prefeitura municipal de Vargem Alta
A morte de uma bebê de nove meses em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, está sendo apurada pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Hospital Padre Olívio, no bairro Boa Esperança, e a equipe médica informou que a criança chegou à unidade no colo da mãe, visivelmente desfalecida, com palidez cutânea evidente e sem vida na manhã desta quarta-feira (9). O Conselho Tutelar do município acompanha o caso. 
De acordo com a PM, a corporação foi chamada por volta das 10h. No relato aos militares, os profissionais do hospital informaram que realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar na criança, sem sucesso.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a equipe informou que, após atestar o óbito, observou que a bebê apresentava hiperemia (vermelhidão) na região da base do crânio, pequeno hematoma (presença de área roxa causada por um trauma) na região púbica bilateral de coloração amarronzada, além de dilatação vaginal e anal.
Devido ao fato, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar da região foram acionados. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Hospital Padre Olívio informou que não irá se pronunciar sobre o assunto.
Já o Conselho Tutelar de Vargem Alta afirmou que desde quarta-feira acompanha o caso e iria ouvir os irmãos da criança nesta quinta-feira (10) para saber mais detalhes sobre o ambiente familiar.
Os pais da criança foram encaminhados pela PM para a Delegacia de Vargem Alta na quarta-feira. O delegado Rafael Amaral, responsável pela unidade, disse que um médico e uma enfermeira do hospital chamaram a polícia por acharem a morte suspeita. O corpo da bebê foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para exame, que irá constatar a causa da morte. A polícia aguarda o resultado da perícia.
Por nota, a Polícia Civil informou que o corpo da criança foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A Delegacia de Polícia de Vargem Alta aguarda os resultados periciais", comunicou.

EXAMES

Procurada nesta terça-feira (22) pela reportagem de A Gazeta sobre a investigação do caso, a Polícia Civil respondeu, por meio de nota, que a Delegacia de Vargem Alta continua apurando as circunstâncias da morte da criança. Informou ainda que aguarda o resultado dos exames periciais. "O laudo ainda não foi concluído, no entanto, os exames preliminares descartam a possibilidade de abuso sexual", finaliza a nota.

Atualização

22/03/2022 - 11:07
Após a publicação da reportagem, nesta terça (22), a polícia informou que continua apurando as circunstâncias da morte da criança. Afirmou ainda que os exames preliminares descartam a possibilidade de abuso sexual. O texto foi atualizado. 

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