Vídeo: escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos

Uma briga entre alunos terminou em confusão no interior de uma escola pública de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (8). Até a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o caso. Segundo a direção da unidade, o desentendimento entre os alunos envolvidos já havia acontecido fora da escola.
Imagens foram gravadas e circulam em grupos de redes sociais. O local é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médico Mercês Garcia Vieira, localizado no Centro do município. Em meio a gritos e rodeados por dezenas de outros alunos, dois grupos de adolescentes se enfrentam e começam a se agredir.
O tumulto chegou a ser denunciado à polícia, que esteve na unidade durante a tarde. De acordo com a PM, a viatura realizou o patrulhamento, não encontrou nenhuma anormalidade e permaneceu no local até a saída de todos os alunos do período.
Os militares contaram ainda que fizeram contato com a pedagoga da escola, que informou que conformou que havia ocorrido uma briga entre alunos no interior da unidade por volta das 11h30. O segurança da escola precisou intervir no tumulto. A polícia disse que não foi chamada durante a briga.
O QUE DIZ A SEDU
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), disse, por meio de nota, que a direção da escola informou que não se trata de uma briga generalizada, que foi um caso pontual e que segue todos os procedimentos do Regimento Comum das Escolas.
Disse ainda que as famílias dos oito alunos envolvidos foram acionadas para dialogar na unidade de ensino. A Sedu afirmou que a direção esclareceu que o fato refletiu um desentendimento do grupo que já havia ocorrido fora do ambiente da escola.