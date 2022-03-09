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Tumulto

Vídeo: escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos

A confusão foi registrada na Escola Estadual Mercês Garcia Vieira, em São José do Calçado, no final da manhã desta terça-feira (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2022 às 12:57

Publicado em 09 de Março de 2022 às 12:57

Escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos
Escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos Crédito: Montagem| A Gazeta
Uma briga entre alunos terminou em confusão no interior de uma escola pública de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (8). Até a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o caso. Segundo a direção da unidade, o desentendimento entre os alunos envolvidos já havia acontecido fora da escola.
Imagens foram gravadas e circulam em grupos de redes sociais. O local é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médico Mercês Garcia Vieira, localizado no Centro do município. Em meio a gritos e rodeados por dezenas de outros alunos, dois grupos de adolescentes se enfrentam e começam a se agredir. 
O tumulto chegou a ser denunciado à polícia, que esteve na unidade durante a tarde. De acordo com a PM, a viatura realizou o patrulhamento, não encontrou nenhuma anormalidade e permaneceu no local até a saída de todos os alunos do período.
Os militares contaram ainda que fizeram contato com a pedagoga da escola, que informou que conformou que havia ocorrido uma briga entre alunos no interior da unidade por volta das 11h30. O segurança da escola precisou intervir no tumulto. A polícia disse que não foi chamada durante a briga.

O QUE DIZ A SEDU

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), disse, por meio de nota, que a direção da escola informou que não se trata de uma briga generalizada, que foi um caso pontual e que segue todos os procedimentos do Regimento Comum das Escolas.
Disse ainda que as famílias dos oito alunos envolvidos foram acionadas para dialogar na unidade de ensino. A Sedu afirmou que a direção esclareceu que o fato refletiu um desentendimento do grupo que já havia ocorrido fora do ambiente da escola.

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