Vídeo: escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos

Escola no Sul do ES tem briga generalizada entre alunos Crédito: Montagem| A Gazeta

Imagens foram gravadas e circulam em grupos de redes sociais . O local é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médico Mercês Garcia Vieira, localizado no Centro do município. Em meio a gritos e rodeados por dezenas de outros alunos, dois grupos de adolescentes se enfrentam e começam a se agredir.

O tumulto chegou a ser denunciado à polícia, que esteve na unidade durante a tarde. De acordo com a PM, a viatura realizou o patrulhamento, não encontrou nenhuma anormalidade e permaneceu no local até a saída de todos os alunos do período.

Os militares contaram ainda que fizeram contato com a pedagoga da escola, que informou que conformou que havia ocorrido uma briga entre alunos no interior da unidade por volta das 11h30. O segurança da escola precisou intervir no tumulto. A polícia disse que não foi chamada durante a briga.

O QUE DIZ A SEDU

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , disse, por meio de nota, que a direção da escola informou que não se trata de uma briga generalizada, que foi um caso pontual e que segue todos os procedimentos do Regimento Comum das Escolas.