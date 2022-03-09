Vídeo: PRF persegue carro roubado por 16 km em Linhares

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O vídeo mostra também quando a PRF chega até o veículo e prende os envolvidos. O carro havia sido roubado em São Mateus. A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial da região.

Em Linhares, a PRF já recuperou 14 veículos neste ano. Em 2021, foram 85, um aumento em relação ao ano anterior, quando houve o registro de 56 ocorrências como essa. No Estado, até o momento, 79 veículos foram recuperados em 2022.