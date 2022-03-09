Vídeo: PRF persegue carro roubado por 16 km em Linhares

Uma perseguição policial na tarde de terça-feira (8), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durou cerca de 16 km. O motorista e a passageira, que estavam em um veículo roubado, foram detidos após terem perdido o controle do carro, quando tentavam sair da rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não obedeceu a uma ordem de parada e os agentes iniciaram a perseguição. Em imagens, é possível ver que durante a fuga o condutor entrou na contramão e, em determinado momento, uma carreta precisou ir para o acostamento para evitar um acidente.
O vídeo mostra também quando a PRF chega até o veículo e prende os envolvidos. O carro havia sido roubado em São Mateus. A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial da região.
Em Linhares, a PRF já recuperou 14 veículos neste ano. Em 2021, foram 85, um aumento em relação ao ano anterior, quando houve o registro de 56 ocorrências como essa. No Estado, até o momento, 79 veículos foram recuperados em 2022.
PRF persegue carro roubado por 16 km em Linhares