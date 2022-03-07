Tio suspeito de estuprar quatro sobrinhas é preso em Linhares

Um homem de 51 anos foi preso em Linhares , no Norte do Estado, em cumprimento de mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável . Segundo a Polícia Civil , o homem abusou sexualmente de quatro sobrinhas quando elas tinham entre 5 e 10 anos de idade. A investigação começou no fim de 2021, após uma das vítimas, que atualmente tem 12 anos, denunciar a violência. O suspeito foi preso na tarde de sexta-feira (4), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (7).

Segundo as investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Linhares, os abusos aconteceram durante anos. Após a denúncia da menina de 12 anos, as outras três vítimas, hoje uma com 25 anos e duas com 22, contaram as violências que sofreram.

Diante dos depoimentos das mulheres, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Quando soube da investigação, o homem desapareceu da região de Linhares.

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

De acordo com a Polícia Civil, as buscas continuaram em vários municípios da região para tentar localizar o homem e, por conta da pressão policial, o suspeito se apresentou na delegacia e confessou os crimes.