Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre 5 e 10 anos

Tio suspeito de estuprar quatro sobrinhas é preso em Linhares

A investigação começou em 2021, após as vítimas denunciarem o caso de violência. Suspeito confessou os crimes, segundo a polícia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:47

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:47

Um homem de 51 anos foi preso em Linhares, no Norte do Estado, em cumprimento de mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o homem abusou sexualmente de quatro sobrinhas quando elas tinham entre 5 e 10 anos de idade. A investigação começou no fim de 2021, após uma das vítimas, que atualmente tem 12 anos, denunciar a violência. O suspeito foi preso na tarde de sexta-feira (4), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (7).
Segundo as investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Linhares, os abusos aconteceram durante anos. Após a denúncia da menina de 12 anos, as outras três vítimas, hoje uma com 25 anos e duas com 22, contaram as violências que sofreram.
Diante dos depoimentos das mulheres, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Quando soube da investigação, o homem desapareceu da região de Linhares.
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
De acordo com a Polícia Civil, as buscas continuaram em vários municípios da região para tentar localizar o homem e, por conta da pressão policial, o suspeito se apresentou na delegacia e confessou os crimes.
Em depoimento  na Delegacia Regional em Linhares, ele disse que agia dessa forma por ter também sido abusado na infância. Após o interrogatório e a confissão,  foi encaminhado para o presídio de Xuri em Vila Velha, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também

Polícia investiga caso de mãe e filhas mantidas em cárcere privado no ES

Mulher que matou o filho na Serra já havia sido denunciada pelo ex

Polícia identifica suspeito de matar mulher em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Linhares Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados