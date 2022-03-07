Polícia investiga caso de mãe e filhas mantidas em cárcere privado no ES

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Colatina, no Noroeste do Estado, investiga a denúncia de que um homem mantinha a esposa e as três filhas em cárcere privado no município. Acionada no sábado (5), a Polícia Militar e constatou, na casa do suspeito, que as vítimas eram mantidas presas dentro da residência. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das filhas.
A PM encaminhou o homem para a Delegacia Regional de Colatina. O suspeito foi ouvido e liberado no primeiro momento. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da DEAM, que vai apurar todas as circunstâncias do fato.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.