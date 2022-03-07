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Colatina

Polícia investiga caso de mãe e filhas mantidas em cárcere privado no ES

PM foi até a casa e constatou que as vítimas, mulher e filhas do suspeito, eram mantidas presas dentro da residência. Caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mar 2022 às 15:22

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:22

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Colatina, no Noroeste do Estado, investiga a denúncia de que um homem mantinha a esposa e as três filhas em cárcere privado no município. Acionada no sábado (5), a Polícia Militar  e constatou, na casa do suspeito,  que as vítimas eram mantidas presas dentro da residência. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das filhas.
A PM encaminhou o homem para a Delegacia Regional de Colatina. O suspeito foi ouvido e liberado no primeiro momento. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da DEAM, que vai apurar todas as circunstâncias do fato.
Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina
Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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