Polícia identifica suspeito de matar mulher em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Polícia Civil identificou o suspeito de ter assassinado uma mulher a tiros no último sábado (5) no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Dilcemara Silvares Alves, de 29 anos, levou nove tiros. O crime é investigado e a polícia trabalha com duas motivações: relação com o tráfico de drogas ou a possibilidade de uma vingança.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, os policiais foram até o local do crime para coletar informações e tiveram indicativos da autoria do crime.

“O autor está previamente identificado, e a gente vai finalizar a investigação nesta semana para pedir a prisão dele. Estamos relacionando esse caso com o tráfico de entorpecentes ou um crime de vingança”, relatou Lucindo.

O homicídio aconteceu na Rua Lastênio Calmon. A reportagem da TV Gazeta foi até o local e moradores do bairro não quiseram gravar entrevistas sobre o crime.

FIM DE SEMANA VIOLENTO

EM SOORETAMA

Lucindo revelou que policiais civis trabalham para fazer a identificação correta do autor do crime que ocasionou a morte de um homem a golpes de faca na localidade de Córrego Chumbado, em Sooretama, no Norte do Estado.

O motivo seria uma desavença entre a vítima e o assassino. Segundo a Polícia Militar , teria ocorrido uma briga de bar no momento da agressão. “O crime se deu por conta de uma desavença anterior entre autor e vítima. Nós também temos o autor previamente identificado e os policiais civis estão no local para fazer a identificação correta dele”, explicou o delegado.

RIO BANANAL

No caso de Rio Bananal, o autor ainda não foi identificado. Policiais civis estão no local para colher informações e tentar localizar o criminoso. Um motociclista avisou a policiais militares que tinha ouvido o som de tiros. Quando a PM chegou ao local encontrou um homem morto no chão.

COLATINA

Em Colatina, um homem de 24 anos, identificado como Adelson Schimitberger Martinelli, foi encontrado morto em frente a um vestiário do campo de futebol do bairro Barbados. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento.

Para auxiliar nas investigações, a população pode apresentar denúncias a partir do Disque-Denúncia 181.

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte