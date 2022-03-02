Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (2) no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava perto um bar quando foi alvejada. O óbito foi constatado assim que policiais chegaram ao local.
A PM foi acionada por um morador, por volta das 10h40. Ele disse que ouviu os disparos e viu uma mulher gritando desesperadamente por socorro.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido. De acordo com a PM, a ocorrência permanece em andamento e não há informações sobre a identidade da vítima, de como tudo teria acontecido e quem teria atirado contra o homem.
No fim da manhã, a Polícia Civil informou que foi acionada e realiza diligências na coleta das primeiras informações sobre o crime.
Homem é morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares