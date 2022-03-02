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Homem é morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares

A PM foi acionada por um morador, por volta das 10h40, que informou ter ouvido os disparos e os gritos de uma mulher
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mar 2022 às 12:36

Publicado em 02 de Março de 2022 às 12:36

Viatura da Polícia Militar
PM constatou a morte da vítima Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (2) no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava perto um bar quando foi alvejada. O óbito foi constatado assim que policiais chegaram ao local.
A PM foi acionada por um morador, por volta das 10h40. Ele disse que ouviu os disparos e viu uma mulher gritando desesperadamente por socorro.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido. De acordo com a PM, a ocorrência permanece em andamento e não há informações sobre a identidade da vítima, de como tudo teria acontecido e quem teria atirado contra o homem.
No fim da manhã, a Polícia Civil informou que foi acionada e realiza diligências na coleta das primeiras informações sobre o crime.
Homem é morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares

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