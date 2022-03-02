Homem é morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares

A PM foi acionada por um morador, por volta das 10h40. Ele disse que ouviu os disparos e viu uma mulher gritando desesperadamente por socorro.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido. De acordo com a PM, a ocorrência permanece em andamento e não há informações sobre a identidade da vítima, de como tudo teria acontecido e quem teria atirado contra o homem.