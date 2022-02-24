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Na varanda de casa

Homem é morto com vários tiros no interior de Linhares

Esposa da vítima contou para a Polícia Militar que ouviu o marido ser chamado, escutou diversos tiros e um veículo fugindo

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 fev 2022 às 12:49
16ª Delegacia Regional de Linhares
Delegacia Regional de Linhares investiga a morte do homem Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (23), quando estava na varanda de casa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A esposa da vítima contou à Polícia Militar que não viu quem atirou. Ela relatou que ouviu uma pessoa chamando pelo marido, depois escutou os disparos e o veículo saindo do local.
Segundo a mulher, era por volta de 20h30, quando uma pessoa chamou pelo nome do marido. A vítima estava sentada à mesa, mexendo no celular. O homem se levantou e, logo em seguida, foi baleado e veio a óbito no local. A perícia contabilizou 12 perfurações pelo corpo dele.
Polícia Civil foi acionada e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares investiga o caso. Mais detalhes não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode ajudar a Polícia Civil nas investigações, com informações de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
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