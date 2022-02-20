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Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na BR 101, em Linhares

O ciclista teve ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro invadiu o acostamento da contramão, bateu no meio fio e depois atingiu a bicicleta

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2022 às 20:42
Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na BR 101, em Linhares
Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução / Internet
Um motorista com sinais de embriaguez atropelou um ciclista na manhã deste domingo (20), na BR 101, km 162, em Linhares, na região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia sentido Linhares x Vitória, quando invadiu o acostamento da contramão, bateu no meio fio e depois atingiu a bicicleta.
O ciclista seguia pelo acostamento, sentido Linhares x Aracruz, quando foi atingido. A polícia informou que ele ficou gravemente ferido, mas não passou detalhes sobre o socorro, nem para onde ele foi levado.
A PRF disse que o motorista estava confuso, mas aceitou realizar o teste do bafômetro, que teve como resultado 0,88 mg/l, o que configura, em tese, crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Diante da situação, o condutor do carro foi conduzido à delegacia de plantão de Linhares. Nós procuramos a Polícia Civil para saber mais detalhes da ocorrência, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.
*Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta

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