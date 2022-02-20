Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução / Internet

Um motorista com sinais de embriaguez atropelou um ciclista na manhã deste domingo (20), na BR 101 , km 162, em Linhares , na região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o carro seguia sentido Linhares x Vitória, quando invadiu o acostamento da contramão, bateu no meio fio e depois atingiu a bicicleta.

O ciclista seguia pelo acostamento, sentido Linhares x Aracruz, quando foi atingido. A polícia informou que ele ficou gravemente ferido, mas não passou detalhes sobre o socorro, nem para onde ele foi levado.

A PRF disse que o motorista estava confuso, mas aceitou realizar o teste do bafômetro, que teve como resultado 0,88 mg/l, o que configura, em tese, crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Diante da situação, o condutor do carro foi conduzido à delegacia de plantão de Linhares. Nós procuramos a Polícia Civil para saber mais detalhes da ocorrência, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.