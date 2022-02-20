Colisão entre três carros deixa criança ferida na Praia do Canto, em Vitória

Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma criança ferida na tarde deste domingo (20), em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 16 horas no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Santa Cruz, na subida da ponte Ayrton Senna, no bairro Praia do Canto.
Uma caminhonete modelo Ranger, um Toyota Etios e um Audi se envolveram na batida. Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), um dos motoristas teria avançado o sinal, provocando o acidente.
A criança, passageira do Audi, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves.
Agentes da Guarda Municipal estiveram no local dando suporte e controlando o fluxo de veículos na região.
A ocorrência foi conduzida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.