Jovem embriagado é preso dirigindo trator na Praia do Canto, em Vitória

Trator foi apreendido na avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: GCMV/Divulgação

Uma ocorrência inusitada chamou a atenção de quem passava pela Praia do Canto , em Vitória , na madrugada deste domingo (20). Durante blitz do Grupamento de Trânsito Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), um jovem de 27 anos foi abordado completamente embriagado conduzindo um trator de grande porte.

A situação curiosa surpreendeu até mesmo os agentes da Guarda Municipal, que pararam o veículo na Avenida Saturnino de Brito, na descida da Ponte Camburi, no sentido Centro. O motorista conduzia uma retroescavadeira modelo New Holland.

De acordo com a Guarda Municipal, o condutor não soube dizer de onde estava vindo com a retroescavadeira, somente afirmava que precisava entregar a máquina na Praia do Canto.

Quando o motorista realizou o teste de bafômetro foi constatado o índice de 1,33 miligrama de álcool por litro de ar, segundo a Guarda Municipal.

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De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob efeito de álcool ou de substância psicoativa é considerada uma infração gravíssima e configura crime de trânsito.

Não existe limite de tolerância no teste do bafômetro. O artigo 276 do CTB prevê que "qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165".

Trator foi removido para o pátio da Polícia Militar, na Serra Crédito: GCMV/Divulgação

O trator foi recolhido e removido para o pátio da Polícia Militar na Serra. Já o motorista encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, da Polícia Civil

"Nesta madrugada certamente evitamos um acidente em nossas vias que poderia ter grandes proporções, dado o tamanho desse veículo. A segurança viária é uma das nossas prioridades e infrações graves como essa sempre serão firmemente combatidas pela nossa equipe”, afirmou o gerente de operação e fiscalização de trânsito da GCMV, Bruno Xavier.